53 yılda tek depremin olmadığı Konya için korkutan açıklama: Hiçbir şey düşündüğümüz gibi değil! "Acil güncellensin"

Konya'nın Ilgın ilçesinde saat 06.40'ta 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, korku ve paniğe neden olurken gözler uzmanlardan gelen değerlendirmelere çevrildi.

Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Şükrü Arslan da Konya'nın deprem geçmişini ve mevcut tehlikeleri değerlendirdi. Konya'da, deprem tehlikesinin en düşük seviyede olduğu yönünde bir algı bulunduğunu söyleyen Başkan Arslan Konya'da yaşanan son büyük depremleri sıralayarak, "En son 2009 yılında 4.5 ve 4.7 büyüklüğünde, Konya merkez Yazır fayı dediğimiz Konya fay zonu üzerinde iki tane büyük deprem yaşamıştı. 4.5 ve 4.7'ye büyük diyoruz çünkü Konya için büyük faylar bunlar.

2009 yılında başlayan bu 4.5 ve 4.7 büyüklüğündeki depremler Ramazan ayında peş peşe yaşandı ve halkta ciddi bir tedirginlik oluşturmuştu. Bunun akabinde yine Kızılören'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı, aynı şekilde Selçuklu'da Sarıcalar bölgesinde iki tane büyük 5 ve üzerinde depremler yaşandı. Kulu'da keza aynı şekilde büyük bir deprem yaşandı, merkezde yine 4'ün üzerinde farklı yerlerde yani 2009'dan 2025'e kadar geçen 16 yıllık süre içerisinde Konya için beklenenin dışında 4'ün üzerinde çok fazla deprem yaşandı" dedi.

53 YILDA TEK BİR DEPREM OLMADI

Konya'da deprem geçmişine bakıldığında, 1946 ile 1999 yılları arasında deprem yaşanmadığını, ancak 2009 sonrası dönemde birkaç önemli depremin meydana geldiğini belirten Şükrü Arslan, "Tarihteki depremlere baktığımız zaman 1900'lü yıllar bizim deprem ivmelerini kayıt altına aldığımız ve kayıtsal verilerin elinde bulunduğu tarihi olarak karşımıza çıkıyor.

1900'lü yıllardan 1946 yılına kadar Konya'da 4.9 ile 5.7 arasında 5 deprem görülmüşken 1946'dan 1999-2000 yılına kadar hiç deprem yaşanmadığını görüyoruz.

PERİYOD DOLDU

2009 yılında şu geçen 16 yıllık süreye baktığımız zaman da yine aynı parametreleri ele aldığımızda 3-4 tane deprem yaşamış bir Konya görüyoruz. Demek ki bu periyodunu doldurmuş veya kendini tekrar eden aktif fayları göstermektedir.

Şu anda ‘Büyük Muslu Fayı' dediğimiz, Ilgın ilçesine bağlı bir yerleşim yerinde Maden Tetkik ve Arama (MTA) diri fay haritasında gözükmeyen ama 1993-96 yıllarında bilimsel çalışması olan Konya Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Yaşar Eren hocamızın tanımlamış olduğu Büyük Muslu Fayı üzerinde bu 4.3 büyüklüğündeki depremi yaşamış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"DİRİ FAY YENİDEN GÜNCELLENSİN"

MTA'nın diri fay haritasında Konya bölgesinin güncellenmesi gerektiğinden bahseden Arslan, "Sabah saat 6.40 civarında yaşanan 4.3 büyüklüğündeki deprem Ilgın ilçemizde yaşanmıştır. Bu deprem, MTA diri fayına baktığımız zaman MTA diri fayında göremiyoruz, yine geçmiş dönemlerde Kulu'da yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem aynı şekilde MTA diri fayında göremiyoruz.

MTA'nın diri fay haritasında Konya'da çok ciddi eksikler olduğu gözlemleniyor. Bu da Konya'da buranın tekrar çalışılarak bu diri faylardaki çalışmalarla bilimsel veriler, geçmişe dönük çalışmalar, günümüzdeki hocalarla irtibat kurularak, sahada bunların tekrar incelenerek sismografik çalışmalar yürüterek bu çalışmaların tekrar ele alınıp ciddi anlamda Konya'nın diri fayının güncel belirlenmesi, ihtiyaç ve zaruret olarak karşımıza çıkıyor.

Çünkü son zamanlarda yaşadığımız depremler ne yazık ki hiçbiri MTA'nın diri fayında, diri fay haritasında gözükmüyor. Bu da birçok parametreye, birçok çalışmaya altlık teşkil eden MTA diri fayının eksik yorumlanmasına veya da planlamada eksik planlamalara sebep olacağından bu çalışmanın, bu güncellemenin mutlak suretle yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAKİ DEPREMLE İLGİSİ YOK

Konya'nın Ilgın ilçesinde bugün yaşanan 4.3 büyüklüğündeki depremin, Rusya'nın Kamçatka bölgesinde birkaç saat önce meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremle bir tesadüf oluşturduğunu belirten Şükrü Arslan, "Konya'nın Ilgın ilçesinde bugün yaşamış olduğumuz 4.3 büyüklüğündeki depremin bir tesadüf yanı da var.

Rusya'nın Kamçatka bölgesinde gece saatlerinde yani Ilgın depreminden saatler önce 8.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu deprem, tabii haliyle vatandaşlarımız merak ediyor, bu depremin Ilgın depremi ile bir ilişkisi olduğu bunu tetikleyip tetiklemediğini soruyor. Kamçatka'da yaşanan 8.8 büyüklüğündeki deprem bilim adamları aslında orayı bir ateş çemberi olarak adlandırıyor yerbilimciler, orada hem Kamçatka'da 1950'li yıllarda, Şili'de, Japonya'da, Amerika'da, Hawaii'de yine 9, 9.1 hatta 9.5 büyüklüğünde bile 1950 yıllardan günümüze kadar farklı dönemlerde her 10 ile 20 yıl arasında bu büyüklükte deprem üreten Pasifik levhasının birleştiği dalma batma zonunun olduğu ve büyük ivmede 8, 9, 9'un üzerinde ivmelerde deprem üretebilecek potansiyele sahip bir bölge.

O yüzden oralarda yaşanan depremler olağan orası için ama o depremin Türkiyemizde yaşanan Ilgın'da yaşanan 4.3 büyüklüğündeki depremle herhangi bir ilişkilendirmesi söz konusu değil" şeklinde konuştu.