Rusya beşik gibi! 8.8'lik depremin ardından bir kez daha sallandılar

Rusya'nın Kamçatka bölgesinde meydana gelen 8.8'lik depremin ardından Altay bölgesinde şiddetli bir sarsıntı meydana geldi.

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Bölgesi yakınlarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Çin, Endonezya, Filipinler, Meksika ile bazı Güney ve Orta Amerika ülkelerinde tsunami uyarıları yaptı.

İNSANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Rusya'nın Sahalin Bölge Valiliği, deprem ve tsunaminin yaşandığı Kamçatka bölgesinde acil durum ilan edildiğini bildirdi. Nüfusu yaklaşık 2 bin 400 olan Severo-Kurilsk'te, tsunami sonucu can kaybı olmadığı, bölgede yaşayanların güvenli yerlere tahliye edildiği belirtildi.

4.4'LE SALLANDILAR

Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisinden yapılan açıklamada, 4,4 büyüklüğündeki depremin Altay Cumhuriyeti'ndeki Gorno Altaysk kentinin yakınlarında yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, deprem sonucu hasar ve can kaybının olmadığı ifade edildi.

Akademiye göre, Moskova saatiyle 03.00 sularında Kamçatka bölgesinde 8,7 büyüklüğünde depremin yaşandığı bildirilmişti. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin şiddetini 8,8 olarak açıklamıştı.