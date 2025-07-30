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8.8 şiddetindeki depreme ameliyatta yakalandılar! Verdikleri mücadele göz doldurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rusya'da Kamçatka bölgesindeki 8.8'lik deprem sonrası bölgede acil durum ilan edildi. Depreme ameliyatta yakalanan doktorların hasta için verdikleri mücadele ise kameralara yansıdı.

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Bölgesi yakınlarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Çin, Endonezya, Filipinler, Meksika ile bazı Güney ve Orta Amerika ülkelerinde tsunami uyarıları yaptı.

İNSANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Rusya'nın Sahalin Bölge Valiliği, deprem ve tsunaminin yaşandığı Kamçatka bölgesinde acil durum ilan edildiğini bildirdi. Nüfusu yaklaşık 2 bin 400 olan Severo-Kurilsk'te, tsunami sonucu can kaybı olmadığı, bölgede yaşayanların güvenli yerlere tahliye edildiği belirtildi.

8.8 şiddetindeki depreme ameliyatta yakalandılar! Verdikleri mücadele göz doldurdu - 1. Resim

AMELİYATTA DEPREME YAKALANDILAR

Öte yandan deprem anı çeşitli noktalarda kameralara da yansıdı. Petropavlovsk Hastanesi'nde kaydedilen görüntülerde, doktorlar 8.8 büyüklüğündeki depreme ameliyat sırasında yakalandı. Şiddetli sarsıntıyla birlikte doktorların ameliyat edilen hastayı sarsılmaması için tuttukları görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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