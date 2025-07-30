8.8'lik deprem sonrası uzman isimden uyarı: 'Türkiye'de de her an deprem olabilir'

Rusya'da meydana gelen 8.8'lik deprem dünyada büyük bir paniğe neden oldu. Japonya ve ABD başta olmak üzere birçok ülke tsunami alarmı verirken, deprem uzmanı Prof. Dr. Eyübhan Avcı dikkat çeken uyarılarda bulundu.

CİDDİ YIKIMA YOL AÇABİLİR

Yaşanan depremin 1952’den bu yana bölgede kaydedilen en büyük sarsıntılardan biri olduğunu hatırlatan Avcı, "Bu büyüklükteki bir depremin hem yapı hasarı hem de tsunami kaynaklı zarar üretme ihtimali oldukça yüksek. Tsunami dalgaları normal deniz dalgalarından çok farklı. Bu dalgalar saniyede 200 m/sn varan hızlara ulaşabiliyor. Bu da ciddi yıkıma yol açabilir" dedi.

"DALGA BOYU 4 METREYİ GEÇTİ"

Tsunami dalgalarının ilk olarak Kamçatka kıyılarını vurduğunu söyleyen Avcı, "İlk gelen veriler tsunami dalgalarının 4 metreyi geçtiğini gösteriyor. Ancak farklı kıyı bölgelerinde bu değer değişebilir. Dalga boyunun kıyıya yaklaştıkça büyümesi doğaldır, bu yüzden kıyı şeridindeki yerleşimler daha fazla tehdit altında. Ancak dalga boyunun 10 metreyi aşmayacağı kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

İYİ DERS OLDU, TÜRKİYE'YE DE BENZER SİSTEMLER ŞART

Fukuşima Nükleer Santrali'nin tahliye edilmesini "yerinde bir önlem" olarak nitelendiren Prof. Dr. Eyübhan Avcı, nükleer tesislerin tsunami dalgalarına karşı çok katmanlı önlem sistemleriyle donatılması gerektiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Avcı, "2011’deki Fukuşima felaketi Japonya’ya çok büyük bir ders oldu. Şimdi tsunamiye karşı hem fiziksel engeller hem de otomatik kapanma sistemleriyle yeni önlemler alıyorlar. Türkiye dâhil tüm kıyı ülkelerinin benzer sistemleri hayata geçirmesi şart" dedi.

"JAPONYA VE ABD HAZIRLIKLI, BÜYÜK YIKIM BEKLENMİYOR"

Prof. Dr. Avcı, Japonya’nın deprem gerçeğini kabul eden ve yapı güvenliği konusunda örnek ülkelerden biri olduğunu belirtti. Prof. Dr. Eyübhan Avcı,"Japonya, dünyaya depreme dayanıklı yapı nasıl inşa edilir bunu gösteren ülke. Çok ciddi mühendislik sistemleri var. Benzer şekilde ABD ve Rusya’da da güçlü deprem yönetmelikleri mevcut. Bu nedenle her üç ülkede de yapısal hasarın sınırlı olmasını, can kaybının yaşanmamasını bekliyoruz" diye konuştu.

TÜRKİYE İÇİN UYARI; "HER AN HER YERDE DEPREM OLABİLİR"

Türkiye’nin de 485'in üzerinde aktif fay hattına sahip olduğunu hatırlatan Dr. Avcı, "Neredeyse her bölgemizden fay geçiyor. Her an, her yerde büyük bir deprem olabilir. Marmara bölgesindeki kıyı kentlerinin bina stoku son derece riskli. Özellikle 1999 öncesi yapılmış yapılar acilen elden geçirilmeli. Japonya’daki gibi hasar almayan binalar tasarlamalıyız. Bizde hâlâ ‘bina yıkılsın ama can kaybı olmasın’ yaklaşımı var. Bu anlayış değişmeli" dedi.

Depremlerde sadece binaların değil, altyapının da zarar görebileceğini vurgulayan Avcı, ulaşım ve iletişim hatlarının geçtiği bölgelerde zemin iyileştirmesi yapılmasının şart olduğunu söyledi. Prof. Dr. Eyübhan Avcı, "Sıvılaşma nedeniyle yollar çöker, kanalizasyon ve iletişim hatları zarar görebilir. Bu nedenle zemin etüdü olmadan altyapı planlaması yapılmamalı" ifadelerini kullandı.