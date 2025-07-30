Dünyanın en büyük depremi kaç büyüklüğünde, nerede oldu?

Dünyanın en büyük depremi olarak kayıtlara geçen Valdivia Depremi, 22 Mayıs 1960’ta Şili’de meydana geldi. Bu deprem Pasifik Okyanusu'nda devasa bir tsunamiye yol açtı ve binlerce can kaybına neden oldu. Valdivia Depremi, son yıllarda tarihin en büyük depremi olarak kayıtlara geçti.

22 Mayıs 1960'ta Şili'nin Valdivia şehr, yakınlarında yaşanan deprem, son yıllarda yaşanan dünyanın en büyük depremi olarak kayıtlara geçti. Peki, Dünyanın en büyük depremi kaç büyüklüğünde oldu, kaç dakika sürdü?

DÜNYANIN EN BÜYÜK DEPREMİ KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?

22 Mayıs 1960 Valdivia Depremi, Richter ölçeğine göre 9.5 büyüklüğünde gerçekleşti. Modern sismoloji tarihinde kaydedilen en yüksek büyüklükteki deprem olarak kabul ediliyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK DEPREMİ NEREDE OLDU?

Deprem Şili'nin güneyindeki Lumaco bölgesinde, 22 Mayıs 1960'ta yerel saatle 15.11'de meydana geldi. Depremin büyüklüğü, üst düzey bir enerji ortaya çıkardı. Bu deprem sonrası modern sismoloji ve deprem ölçüm tekniklerinde gelişmeler yaşandı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK DEPREMİ KAÇ DAKİKA SÜRDÜ?

9.5 büyüklüğünde meydana gelen 1960 Valdivia Depremi yaklaşık 10 dakika sürdü. Depremin tetiklediği tsunami, Pasifik Okyanusu’nu aşarak 10.000 kilometre uzaktaki Hawaii, Japonya ve Güney Afrika kıyılarını vurdu.

Şili, Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer aldığı için tarih boyunca büyük depremlerle karşı karşıya kaldı. Valdivia Depremi, bu bölgedeki tektonik hareketliliğin en belirgin örneklerinden biri oldu.

1960 VALDİVİA DEPREMİ'NDE CAN KAYBI YAŞANDI MI?

1960 Valdivia Depremi’nde resmi kayıtlara göre 1.000 ila 6.000 kişi hayatını kaybetti. Kesin rakamlar farklı kaynaklara göre değişiklik gösteriyor.

Depremin kendisi kadar ardından gerçekleşen tsunami dalgaları da büyük bir yıkıma neden oldu. Şili kıyılarında 25 metreye ulaşan dalgalar, Hawai'de 10.7 metre ve Japonya'da 5.5 metre yükseldi. Yaklaşık 2 milyon kişi evsiz kaldı.

Şili hükümeti, 58.622 evin tamamen yıkıldığını ve maddi hasarın 550 milyon dolar (1960 değerleriyle) olduğunu rapor etti.