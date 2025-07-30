Rusya 8,8 büyüklüğünde deprem de ölü ya da yaralı var mı? Rusya deprem hakkında bildiklerimiz

Rusya Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem, Pasifik genelinde tsunami alarmına geçilmesine yol açtı. Etkilenecek bölgede tahliyeler başlarken Rusya deprem de can kaybı yaşanıp yaşanmadığı gündeme geldi. Rusya 8,8 büyüklüğünde depremde ölü ya da yaralı var mı merak ediliyor.

Rusya 8 büyüklüğünde deprem de ölü ya da yaralı var mı araştırılıyor. Can kaybı yaşanıp yaşanmadığı dünya gündeminde yer alırken tsunami uyarısı Pasifik'te alarma geçilmesine neden oldu. İşte Rusya'da olan 8,8 deprem hakkında bildiklerimiz ve son dakika gelişmeleri...

RUSYA 8,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM DE ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?

Rusya'da 30 Temmuz 2025 günü yerel saatle 11.24'te (Türkiye saatiyle 02:24) meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem, Pasifik Okyanusu'nda geniş çaplı tsunami tehdidine neden oldu.

Depremin ardından 7 büyüklüğünde çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. Depremin ilk büyüklüğü 8 olarak kaydedilmişti ancak yapılan son değerlendirmelere göre 8,8 olarak bildirildi.

Yerel yetkililerden alınan bilgilere göre ilk belirlemelerde herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirilmedi. Birçok bölge artçı sarsıntılar ve tsunami tehlikesi nedeniyle tahliye ediliyor.

Depremin merkez üssüne yakın olan Kamçatka yarımadası sarsıntıyı yoğun bir şekilde hissetti. Ancak şehirde büyük çaplı bir yıkım rapor edilmedi.

SON DAKİKA RUSYA DEPREM HAKKINDA BİLDİKLERİMİZ

Kamçatka Yarımadası’nda 30 Temmuz 2025’te meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem, Pasifik Okyanusu’nda geniş çaplı bir tsunami tehdidi oluşturdu. Depremin ardından Rusya, Japonya, Hawaii, Meksika, Ekvador, Peru ve Guam gibi bölgelerde tsunami uyarıları yayınlandı.

Japonya Meteoroloji Ajansı, dalgaların 3 metreye ulaşabileceği uyarısında bulunurken Kamçatka’da 4 metrelik dalgalar kıyıya vurdu.

Depremin ardından en büyüğü 7,0 olmak üzere 30'dan fazla artçı sarsıntı meydana geldi. Pasifik Ateş Çemberi'nde olan Kamçatka'nın bu tür sarsıntılara alışkın olduğunu söylese de bölgede bu ölçekte en büyük deprem 2011 Japonya depreminden beri yaşanmadı.

Japonya’da Fukuşima Nükleer Santrali’nde faaliyetler durduruldu ve sahil şeridindeki havalimanlarının pistleri geçici olarak kapatıldı.

RUSYA DEPREM CAN KAYBI VAR MI?

Rusya 8.8 büyüklüğünde deprem de ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı yaşanmadığı açıklandı.