Mega depremin ardından yanardağ patladı

Servisin Kamçatka şubesi tarafından yapılan açıklamada, "Şu anda Kliuchevskoi patlaması devam ediyor"” ifadeleri yer aldı.

KRATERDE YENİ KONİ OLUŞTU, KÜL 3 KİLOMETREYE KADAR YÜKSELDİ

Yetkililer, yanardağın deniz seviyesinden 3 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürttüğünü belirtti. Patlamadan yaklaşık bir ay önce başlayan faaliyetle birlikte kraterde yeni bir volkanik koni oluştuğu ve lav ile kül püskürmelerinin kesintisiz sürdüğü ifade edildi.

Volkanologlar, kraterin "neredeyse lavla dolu" olduğu bilgisini paylaşarak, bu nedenle patlamanın beklenen bir gelişme olduğunu vurguladı.

ULUSLARARASI HAVA TRAFİĞİ ETKİLENMEDİ

Kliuchevskoi Yanardağı'nın bulunduğu bölgede uluslararası sivil hava trafiği rotası bulunmuyor. Ancak kül bulutlarının yayılma yönüne göre, yerel uçuşlar için hava trafiği uyarısı yapılabileceği bildirildi.

KLİUCHEVSKOİ DÜNYANIN EN AKTİF YANARDAĞLARINDAN BİRİ

Yüksekliği 4.850 metre olan Kliuchevskoi, dünyanın en aktif volkanlarından biri olarak biliniyor. Kamçatka’nın doğusunda, Petropavlovsk-Kamçatskiy şehrine 360 kilometre uzaklıktaki bu yanardağın yamacında, yaklaşık 30 kilometre mesafede Klyuchi yerleşim birimi bulunuyor.

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası’ndaki Kliuchevskoi Yanardağı, 8.8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından yeniden faaliyete geçti. Kraterde yeni bir koni oluşurken, kül bulutu 3 kilometreye ulaştı.