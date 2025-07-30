Kamçatka depremi sonrası tsunami Japonya'yı yuttu! ABD ve Hawaii kıyıları tehlikede

1.3 METRELİK TSUNAMİ DALGALARI

Iwate Eyaleti'ndeki Kuji Limanı'nda 1.3 metre yüksekliğinde tsunami dalgaları gözlemlendi. Bu gelişmenin ardından kıyı belediyeleri yaklaşık 2 milyon kişiyi kapsayan tahliye emri yayınladı. JMA yetkilileri, dalgaların en az bir gün boyunca etkili olabileceğini aktarıldı.

HAWAİİ İÇİN DE TSUNAMİ UYARISI

Depremin ardından ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, Hawaii, Alaska ve Pasifik adaları için tsunami uyarısı yayınladı. Açıklamada, "Turistlerin okyanustan uzak durması tavsiye edilir" denildi.

MARKETLER VE RESTORANLAR KAPANDI

Deprem sonrası tsunami uyarısı, Japonya'daki birçok zincir mağaza ve restoranın faaliyetlerini durdurmasına neden oldu. Seven-Eleven Japonya, 260 mağazasını geçici olarak kapattı. Nissan ise Kanagawa ve Fukushima'daki üç fabrikasında üretimi askıya aldı.

KALİFORNİYA'DA TEHLİKELİ DALGA UYARISI

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, Los Angeles Ulusal Hava Durumu Servisi, Port San Luis’te "birkaç dakika içinde" meydana gelen "hızlı ve zarar verici dalgalanma" nedeniyle vatandaşları uyardı. Açıklamada "Sular geri çekilirken kıyıya dönmeyin. İlk dalga en büyük olmayabilir" denildi.

KANADA'DA SAHİL GÜVENLİĞİ ALARMDA

Kanada’nın Britanya Kolumbiyası kıyılarında da tsunami uyarısı verildi. Sahil güvenlik birimleri muhtemel yüksek dalgalara karşı kıyı bölgelerinde devriye gezmeye başladı. Halktan plajları terk etmeleri ve yüksek bölgelere yönelmeleri istendi.

ULAŞIM AĞI DURMA NOKTASINDA

JR East Japan, Tohoku ve Joban hatları ile Tokyo çevresindeki hatların geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. Sendai Havalimanı’nda uçuşlar iptal edildi, pistler kapatıldı. Hokkaido'da bazı otoyollar trafiğe kapatıldı.

TEPCO, NÜKLEER SU BOŞALTIMINI DURDURDU

Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO), Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'nden denize arıtılmış su boşaltımının durdurulduğunu açıkladı. Aynı zamanda personelin güvenli alanlara tahliye edildiği belirtildi.

Yetkililer, Hokkaido'da bir kadının tahliye sırasında düşerek yaralandığını, Mie Eyaleti'nde ise bir kadının aracının uçurumdan yuvarlanması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Kamçatka’da ise 3-4 metrelik tsunami dalgaları sonrası birkaç kişi yaralandı.

HÜKÜMETTEN ACİL KOORDİNASYON

Başbakan Shigeru Ishiba, etkilenen bölgelerde tahliye işlemlerinin hızlandırılması için talimat verdi. Başbakanlık İrtibat Bürosu acil bilgilendirme için yeniden organize edildi.

TARİHİN EN GÜÇLÜ DEPREMLERİNDEN BİRİ

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Kamçatka depremini "son yüzyılın en güçlü sarsıntılarından biri" olarak tanımladı. Depremin merkez üssü Rusya’nın Petropavlovsk-Kamchatsky kentine 119 kilometre mesafede yer alıyor.

"İLK DALGADAN SONRAKİLER DAHA TEHLİKELİ"

JMA yetkilileri, "Tsunami uzun bir süre boyunca tekrar tekrar vurabilir. İlk dalgadan sonra gelenler daha büyük olabilir" açıklamasında bulundu. Dalga döngüsünün bir saatten uzun sürebileceği, bu nedenle dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.