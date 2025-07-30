Rusya'daki 8.8'lik deprem de listede! İşte insanlığı sarsan 10 büyük deprem

Rusya'nın doğusunda meydana gelen 8,8'lik deprem dünyayı sarstı, ardından gelen artçıların büyüklüğü ise 7,7'yi buldu. Birçok ülkede tsunami uyarısı verilmesine neden olan deprem, tarihteki en büyük depremler arasına girdi. Peki en büyük depremler hangileri, nerelerde oldu? İşte büyük yaralar açan o depremler ve detaylar...

Rusya'da meydana gelen 8,8'lik depremin ardından gözler tarihteki en büyük depremlere çevrildi. Bugün Kamçatka Yarımadası'ndaki sarsıntı, dünyanın en şiddetli depremleri listesinde 7'nci sırada yerini alırken; zirvede ise 1960 yılında Şili'de meydana gelen 9,5'lik deprem yer aldı.

İşte dünyanın en şiddetli depremleri:

10. SUMATRA - ENDONEZYA, 28 MART 2005 (8.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE)

Endonezya'nın kuzeybatısında bulunan Sumatra Adası'nda Aralık 2004'te meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılırken, bölge yaklaşık 3 ay sonra bir kez daha şiddetli şekilde sarsıldı.

Sumatra'da 28 Mart 2005'te 8,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkunç depremde 1400'den fazla kişi hayatını kaybederken, depremin tetiklediği tsunami nedeniyle de yüzlerce kişi yaralandı.

9. RAT ADALARI - ALASKA, 2 NİSAN 1965 (8.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE)

Alaska'nın Rat Adaları açıklarında 4 Şubat 1965'te meydana gelen 8,7 büyüklüğündeki deprem, 10 metre yüksekliğinde tsunamiye neden oldu. Meydana gelen tsunami, Hawaii'ye kadar ulaştı.

Küçük çapta hasara yol açan depremde, bölgede fazla yerleşim olmaması nedeniyle can kaybı yaşanmadı.

8. KAMÇATKA - RUSYA, 29 TEMMUZ 2025 (8.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE)

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen deprem, birçok ülkede tsunami uyarılarına yol açtı. Japonya ve Hawaii'de önlem amaçlı tahliyeler yapıldı. Japonya'da balinalar kıyıya vurdu, tsunami bölgeye ulaştı.

7. EKVADOR - 31 OCAK, 1906 (8.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE)

Ekvador ve Kolombiya kıyıları yakınlarında 31 Ocak 1906'da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremde, yaklaşık 1000 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli deprem Panama, Kosta Rika ve Hawaii’de de hissedildi.

6. BİO-BİO - ŞİLİ, 27 ŞUBAT 2010 (8.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE)

Şili'de 27 Şubat 2010'da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremde 500'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı. Peru, Ekvador, Kolombiya, Kosta Rika ve Panama gibi ülkeler tsunamiden etkilendi.

Yaklaşık 1.5 milyon kişi evsiz kalırken, 2 milyondan fazla kişi tahliye edildi.

5. KAMÇATKA - RUSYA, 4 KASIM 1952 (9.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE)

Rusya'nın kuzeydoğusundaki Kamçatka'da 4 Kasım 1952'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem, Hawaii kıyılarında yüksek dalgaların oluşmasına neden oldu. Can kaybının yaşanmadığı felaket sonucu 1 milyon dolarlık hasar oluştu.

Ayrıca bu deprem, Sovyetler Birliği döneminde kayıtlara geçen en güçlü deprem olarak biliniyor.

4. SENDAİ - JAPONYA, 11 MART 2011 (9.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE)

Japonya'nın Tohoku bölgesinde 11 Mart 2011'de meydana gelen deprem, ülkede bugüne kadarki en şiddetli deprem olarak kayıtlara geçti.

Deprem okyanus tabanında 1 kilometrelik kırık oluşturdu, dev tsunami ise ülkenin kuzeydoğusunu harabeye çevirdi.

Yaklaşık 19 bin can kaybının yanı sıra Fukuşima nükleer santralinde sızıntı meydana geldi. 2500’den fazla kişi ise hâlâ kayıp.

3. SUMATRA - ENDONEZYA, 26 ARALIK 2004 (9.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE)

9,1 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 10 dakika sürdü. Hint Okyanusu’nda meydana gelen sarsıntı, Endonezya’dan Sri Lanka’ya, Hindistan’dan Somali’ye kadar birçok ülkeyi etkileyen dev bir tsunamiye yol açtı.

En çok ölüme yol açan doğal afetlerden biri olarak kabul edilen depremde yaklaşık 230 bin kişinin hayatını kaybetti. Deprem ve tsunami nedeniyle 1 milyon 700 bin kişi evsiz kaldı.

2. ALASKA - ABD, 28 MART 1964 (9.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE)

En şiddetli ikinci deprem olarak kayıtlara geçen Alaska depremi 28 Mart 1964'te meydana geldi. Üç dakika süren 9,2 büyüklüğündeki deprem, tsunamiyi tetikledi. Dev dalgalar, 128 kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken, yaklaşık 310 milyon dolarlık hasar oluşturdu.

1. VALDİVİA - ŞİLİ, 22 MAYIS 1960, (9,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE)

Dünya tarihindeki en şiddetli depremi Şili'de 22 Mayıs 1960'ta meydana geldi.

Yaklaşık 1000 kilometrelik bir alanda hissedilen ve 10 dakika süren 9,5 büyüklüğündeki deprem sonucunda 1655 kişi hayatını kaybetti, 3 bin kişi yaralandı, 2 milyon kişi evsiz kaldı.

Depremin ardından oluşan tsunami, Şili kıyılarını, Hawaii’yi, Japonya’yı ve Filipinler’i vurdu.

Depremin ardından oluşan tsunami, okyanusu geçerek Japonya'ya kadar ulaştı.

Japonya'nın Tohoku bölgesinde 11 Mart 2011'de meydana gelen deprem, ülkede bugüne kadarki en şiddetli deprem olarak kayıtlara geçti.

Dünya tarihinin en şiddetli 10 depremi Güney Amerika ve Asya-Pasifik ülkelerinde yaşandı. "Ateş çemberi" olarak adlandırılan Pasifik Deprem Kuşağı dünyadaki tüm depremlerin yüzde 90'ına tanıklık ediyor.

Dünya tarihinin en şiddetli 10 depremi Güney Amerika ve Asya-Pasifik ülkelerinde yaşandı. "Ateş çemberi" olarak adlandırılan Pasifik Deprem Kuşağı dünyadaki tüm depremlerin yüzde 90'ına tanıklık ediyor.

En şiddetli deprem, Şili'de 22 Mayıs 1960'ta meydana geldi. En şiddetli ikinci deprem Alaska'da 28 Mart 1964'te kayıtlara geçti. En uzun süren deprem Sumatra'da 26 Aralık 2004'te meydana geldi. 9,1 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 10 dakika sürdü ve en az 230 bin kişi hayatını kaybetti.