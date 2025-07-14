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Endonezya'nın doğusu 6,7’lik depremle sarsıldı!

Kaynak: Dış Haberler
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Endonezya&#039;nın doğusu 6,7’lik depremle sarsıldı!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Endonezya'nın doğusunda 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) ve yerel yetkililer, depremin tsunami riski taşımadığını duyurdu.

Endonezya'nın doğusunda 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) ve yerel yetkililer, depremin tsunamiye yol açma riski taşımadığını açıkladı.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ TUAL AÇIKLARI

USGS verilerine göre, deprem Batı Endonezya saatiyle 12:49'da (0549 GMT) gerçekleşti. Merkez üssü, Maluku eyaletindeki Tual kentinin yaklaşık 177 kilometre batısında, 66 kilometre derinlikte ölçüldü.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi de herhangi bir tsunami tehdidi olmadığını açıklandı.

Endonezya'nın jeofizik kurumu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, depremin "tsunamiye yol açma potansiyeli olmadığını" belirtti.

Yetkililerden alınan ilk bilgilere göre, depremde herhangi bir can kaybı veya hasar rapor edilmedi.

SIK SIK DEPREMLERLE SARSILAN BİR ÜLKE

Endonezya, Japonya'dan Pasifik havzasına uzanan ve "Ateş Çemberi" olarak bilinen yoğun sismik aktivite kuşağında yer alıyor.

Ülke, 2004 yılında Açe eyaletinde meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem ve tsunami felaketinde 170.000'den fazla kişinin hayatını kaybetmesiyle büyük bir trajedi yaşamıştı.

2018'de Sulawesi'deki Palu'da gerçekleşen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve tsunami 2.200'den fazla insanın ölümüne neden olmuştu.

Ocak 2021'de Sulawesi'yi sarsan 6,2 büyüklüğündeki depremde ise 100'den fazla kişi hayatını kaybetmiş ve binlerce kişi evsiz kalmıştı.

Kaynak: Dış Haberler

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