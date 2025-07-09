Akdeniz'de korkutan deprem! Girit Adası sallandı

Akdeniz Girit Adası merkezli 3,8 büyüklüğünde korkutan bir deprem oldu. Saat 17.50 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 80,8 kilometre derinliğinde kaydedildi. Depremle ilgili son dakika veriler paylaşıldı.

Yurdun dört bir yanından ve Mavi Vatan'dan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Akdeniz'de korkutan bir deprem yaşandı.

3,8 ŞİDDETİNDE SALLANDILAR

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Girit Adası açıklarında 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

DEPREME YÖNELİK VERİLER

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, saat 17.50 sıralarında gerçekleşen deprem, yerin 80,8 kilometre derinliğinde ölçüldü. Depremde herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...