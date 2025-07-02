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Bursa'daki depremler İstanbul'u tetikler mi? Tahminleri tutan Şener Üşümezsoy'dan dikkat çeken analiz

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Bursa Gemlik’te art arda yaşanan sarsıntılar, “Büyük İstanbul depremi tetikleniyor mu” sorusunu yeniden gündeme getirdi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, gelişmeleri TGRT Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Son dönemde Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler vatandaşlarda korku ve endişeye yol açtı.

İstanbul’da 23 Nisan’da gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez Bursa’nın Gemlik ilçesinde peş peşe sarsıntılar yaşandı.

Gemlik’te saat 13.57'de sıralarında 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Sarsıntıların olası büyük İstanbul depremini tetikleyip tetiklemeyeceği ise merak konusu oldu. 

Bursa'daki depremler İstanbul'u tetikler mi? Tahminleri tutan Şener Üşümezsoy'dan dikkat çeken analiz - 1. Resim

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

Bu soruya dikkat çeken tahminleriyle bilinen Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan cevap geldi. Üşümezsoy, Bursa’daki depremlerin 6,2'lik İstanbul depreminin artçısı olduğunu söyledi.

TGRT Haber canlı yayınında konuşan Üşümezsoy, Japon araştırmalarına dayanarak Silivri-Kumburgaz açıklarındaki fayın kabuk kalınlığının 10 kilometre olduğunu belirtti.

Üşümezsoy, "Bu fay 50 kilometre uzunluğunda. Eğer bir kerede kırılırsa 6,5 büyüklüğünde deprem üretir. Ancak iki ayrı kırılmada 6,2 büyüklüğünde depremler meydana gelir. 6,2’lik iki deprem, 6,5’lik bir depremin enerjisinin yarısından azını üretir" ifadelerini kullandı.

Bursa'daki depremler İstanbul'u tetikler mi? Tahminleri tutan Şener Üşümezsoy'dan dikkat çeken analiz - 2. Resim

DEPREMLER NEDEN SIKLAŞTI?

Şener Üşümezsoy, Adalar veya Avcılar fay hatlarının aktif olmadığını, bu nedenle o bölgelerde artçı sarsıntıların yaşanmadığını dile getirdi.

Vatandaşların korkuya kapılmaması gerektiğini aktaran Üşümezsoy, "Artçılar Gemlik Körfezi'ne kaydıysa, bu, stresin oraya aktığını gösterir. Yani Adalar fayında bir tehlike görünmüyor. İnsanlar korku içinde ama Gemlik’te rahatça dolaşabilirler” diye konuştu.

Uzmanlara göre, Marmara çevresindeki hareketlilik ikinci derece fay hatlarının enerjisini boşaltmasıyla açığa çıkıyor. Ancak asıl belirleyici olan, büyük enerji birikimlerinin yaşandığı ana fayların durumu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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