Marmara'daki sarsıntılar sonrası korkutan açıklama! "7'nin üzerinde deprem üretme potansiyeli var"

Gemlik merkezli depremler tüm Marmara'yı sallarken, Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan'dan açıklama geldi. Aykan, Bursa'nın deprem tehlikesinin İstanbul'dan daha yüksek olduğunu belirterek Gemlik fayının hemen ucunda batıya doğru uzanan İznik-Mekece fayına dikkat çekti. Aykan, "Bu fay 960 sene önce büyük bir deprem üretmiş. 960 yılda bir deprem tekrarlama süresini düşünürsek periyodun yaklaşmış olması sebebiyle çok dikkat edilmeli. Bu fay 7'nin üzerinde bir deprem üretme potansiyeline sahip." dedi.

Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, Bursa'nın deprem tehlikesinin İstanbul'dan daha yüksek olduğunu söyleyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Aykan son iki günde Gemlik fayındaki hareketlenmenin sebep olduğu 3.9, 4.2 ve 4.4 şeklinde büyüklüğü artarak devam eden depremlerin dikkate alınması gerektiğini belirterek Gemlik fayının hemen ucunda batıya doğru ilerleyen ve 960 yıldır enerji biriktiren İznik - Mekece fayının çok dikkatli takip edilmesi gerektiğini dile getirdi.

"DEPREMLERİN ARTARAK DEVAM ETMESİ BİZE 4.4'TEN DAHA BÜYÜK BİR DEPREM OLABİLECEĞİNİ GÖSTERİYOR"

Aykan, "1 Temmuz'da Kuzey Anadolu fayının güney kolunda Gemlik fayının kuzeyinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi daha sonra 4.2 ve bugünde 4.4 büyüklüğünde devam etti. Normal şartlarda bu tarz depremler mal ve can kaybına sebep olmayan küçük depremlerdir. Gemlik fay segmenti 30 kilometre uzunluğundadır. Gemlik fayı üzerinde 1419 yılında büyük bir deprem meydana gelmiş. 7 büyüklüğündeki bu deprem üzerinden de 600 yıl geçmiş. Uzun bir zaman. Bu depremleri değerlendirdiğimizde depremlerin artarak devam etmesi bize 4.4'ten daha büyük bir deprem olabileceğini gösteriyor. Ancak 'kesin olur' diyemeyiz." dedi.

Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan

"BU BÖLGEDE DEPREM AKTİVİTESİ YOĞUN"

Dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunan Aykan, "Tedbirli olmak gerekiyor. Gemlik Körfezi'nde aralık 2023'te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bu bölgede deprem aktivitesinin yoğun olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"7'NİN ÜZERİNDE BİR DEPREM ÜRETME POTANSİYELİNE SAHİP"

Gemlik fayının hemen ucunda batıya doğru İznik Mekece fayına dikkat çeken Aykan, "Bu fay yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda, 960 sene önce büyük bir deprem üretmiş. Bu sebeple çok dikkat edilmesi gerekiyor. Gemlik fayı ile birlikte bu fayın da büyük bir deprem üretme riski çok fazla. 960 yılda bir deprem tekrarlama süresini düşünürsek periyodun yaklaşmış olması sebebiyle çok dikkat edilmesi gerekiyor. 7'nin üzerinde bir deprem üretme potansiyeline sahip." diye konuştu.

"BURSA'NIN DEPREM TEHLİKESİ İSTANBUL'DAN YÜKSEK"

Bursa'nın hemen hemen tüm ilçelerinden diri fay geçtiğini sözlerine ekleyen Jeoloji Mühendisi Aykan, "Vakit geçirmeden Bursa'nın depreme dayanıklı bir kent olması için gerekli çalışmaları yapmamız gerekiyor. MTA'nın diri fay haritasına baktığımız zaman İstanbul'un şehir merkezinden geçen diri fayın bulunmadığını görmekteyiz. Faylar daha çok Marmara denizinden geçmekte. Bursa'nın ise her ilçesinden geçen diri faylar var. Bunun için Bursa'nın bir an önce depreme dirençli bir kent olması için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verilmesi gerekiyor." dedi.