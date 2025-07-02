Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bursa'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

Bursa'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bursa&#039;da korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı
Deprem, Bursa, Gemlik, AFAD, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bursa'da deprem oldu. AFAD, gece yarısı meydana gelen Gemlik merkezli sarsıntıya ilişkin ilk verileri internet sitesi üzerinden duyurdu.

Yurdun dört bir yanından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Marmara bölgesinden gelen haberler yürekleri ağza getiriyor. Dün Bursa Gemlik’te bir saat arayla kaydedilen 3,9 ve 4,2 büyüklüğündeki depremler korkuttu. Sarsıntı, civar şehirlerde de hissedildi. Bölgede sismik hareketlilik gece saatlerinde de devam etti. Peş peşe iki deprem oldu, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika olarak duyurdu. İşte ilk veriler ve son durum...

BURSA'DA DEPREMLER PEŞ PEŞE GELDİ

Bursa'da saat 01:32 sularında 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Üzerinden yarım saat geçmeden 3,2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha oldu. Derinliği 6 kilometre olarak kaydedilen sarsıntı korkuttu. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, olumsuz bir ihbar yapılmadığı öğrenildi. 

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Van otobüsüne saldırı düzenlendi! Elazığ Valisi'nden açıklama geldi...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Van otobüsüne saldırı düzenlendi! Elazığ Valisi'nden açıklama geldi... - GündemVan otobüsüne saldırı! Elazığ Valisi'nden açıklama geldiİzmir'deki vurgunu başkan ihbar etti! CHP'li belediyede suçlama içeriden... - Gündemİzmir'deki vurgunu başkan ihbar etti!Teşkilata ‘susun’ talimatı! CHP’de şaibeli kurultaya akılalmaz sansür - GündemCHP’de şaibeli kurultaya akılalmaz sansürDün Aziz Nesin bugün Leman... Zaman ayarlı provokasyon! CHP karar günü ve Madımak yıl dönümü tesadüf mü? - GündemCHP karar günü ve Madımak tesadüf mü?Özgür Özel'den Saraçhane'de Erdoğan'a hakaret! Fahrettin Altun tepki gösterdi, hesap sorulacak - GündemÖzel'den Saraçhane'de Erdoğan'a hakaretAK Parti Milletvekilinden Leman dergisine salavatı şerif ile tepki - GündemAK Parti Milletvekilinden Leman dergisine salavatı şerif ile tepki
Sonraki Haber Yükleniyor...