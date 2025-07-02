Bursa'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

Bursa'da deprem oldu. AFAD, gece yarısı meydana gelen Gemlik merkezli sarsıntıya ilişkin ilk verileri internet sitesi üzerinden duyurdu.

Yurdun dört bir yanından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Marmara bölgesinden gelen haberler yürekleri ağza getiriyor. Dün Bursa Gemlik’te bir saat arayla kaydedilen 3,9 ve 4,2 büyüklüğündeki depremler korkuttu. Sarsıntı, civar şehirlerde de hissedildi. Bölgede sismik hareketlilik gece saatlerinde de devam etti. Peş peşe iki deprem oldu, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika olarak duyurdu. İşte ilk veriler ve son durum...

İlgili Haber Gece yarısı korkutan depremler peş peşe geldi! Malatya ve Manisa sallandı

BURSA'DA DEPREMLER PEŞ PEŞE GELDİ

Bursa'da saat 01:32 sularında 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Üzerinden yarım saat geçmeden 3,2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha oldu. Derinliği 6 kilometre olarak kaydedilen sarsıntı korkuttu. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, olumsuz bir ihbar yapılmadığı öğrenildi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.