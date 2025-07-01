Bursa’da 3,9 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem! Prof. Dr. Naci Görür’den uyarı gecikmedi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 11.47'de 3,9 ve saat 12.57'de 4,2 büyüklüğünde meydana gelen iki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medyadan açıklama yaptı. Görür, “KAFın Güney kolu üzerinde. Marmara’da, KAF’ın kuzey kolunda deprem bekliyoruz ama burası da önemli. Enerjiyi geç biriktiriyor ama tehlikeli” ifadelerine yer verdi.

Son dakika haberine göre; İstanbul, Bursa ve Yalova’da hissedilen bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada merkez üssünün Bursa’nın Gemlik ilçesi ve sarsıntının büyüklüğünün 3,9 olduğu bildirildi.

BİR SAAT ARAYLA İKİNCİ DEPREM

3,9’luk depremin ardından yine merkez üssü Gemlik olan ve 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremlerin görüntüleri saniye saniye kaydedildi. Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada herhangi bir olumsuz durumun tespit edilmediği bildirildi.

NACİ GÖRÜR: ENERJİYİ GEÇ BİRİKTİRİYOR AMA TEHLİKELİ

Bursa halkı 12.57’de gerçekleşen 2. deprem sonrası sokaklara dökülürken Prof. Dr. Naci Görür yaşanan depremlerin ardından X hesabından bir açıklama yaptı. Görür, “Şahinyurdu-Gemlik/Bursa’da 4,0 deprem oldu. KAFın Güney kolu üzerinde. Marmara’da, KAF’ın kuzey kolunda deprem bekliyoruz ama burası da önemli. Enerjiyi geç biriktiriyor ama tehlikeli. Yöneticiler dikkatli olmalı ve burayı deprem dirençli hale getirmelidir. Halk talep etmeli” ifadelerini kullandı.

İkinci deprem sonrası bir açıklama daha yapan Görür “Şahinyurdu-Gemlik/Bursa’da gene 4,4 sığ bir deprem oldu. Bu yörenin deprem dirençli hale getirilmesi söylemi bu vesile ile yöneticilerimize bir kez daha iletilmeli. DEPREM DİRENÇLİ GEMLİK. Sevgiyle” dedi.

ALİ YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise Bursa’nın Gemlik ilçesinde meydana gelen ve 4.2 büyüklüğündeki ikinci deprem sonrası herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını bildirdi.