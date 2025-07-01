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Bursa'da deprem! İstanbul ve çevre iller de sallandı: AFAD ilk verileri paylaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Deprem, Bursa, Gemlik, AFAD, İstanbul, Türkiye, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bursa Gemlik'te saat 11.47'de büyüklüğü 3.9 olan bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedilirken saat 12.57'de yine Bursa'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremler farklı büyüklüklerde devam etti. İşte detaylar.

Yurdun dört bir yanından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Bursa'da korkutan bir deprem yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),  Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 11:47 sularında meydana gelen depremin büyüklüğünün 3.9 olduğunu duyurdu. Sarsıntının derinliği ise 9.82 kilometre olarak ölçüldü.

Yere yakın gerçekleşen sarsıntı çevre illerde de hissedildi. 

deprem
Deprem anında yaşanan panik kameralara yansıdı.

SARSINTILAR ART ARDA GELDİ

Öte yandan, saat 12.57'de yine Bursa-Gemlik merkezli 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Saat 13.00'te 3.3, saat 13.03'te ise 1.7 şiddetinde art arda sarsıntılar meydana geldi.

Bursa'da deprem! İstanbul ve çevre iller de sallandı: AFAD ilk verileri paylaştı - 1. Resim

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından depreme ilişkin şu paylaşımı yaptı:

"Bursa Gemlik’te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Bursa Valiliği'nde yapılan açıklamada ise "İlimizde saat 12.57'de, merkez üssü Gemlik olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup an itibarıyla herhangi olumsuz bir durum tespit edilmemiştir" ifadelerine yer verildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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