Bursa'da orman yangını! Alevler evlere sıçradı... Gözyaşları içinde tahliye edildiler

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı İsmetiye Mahallesi’nde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler ilerleyerek yerleşim alanlarına sıçrarken, köy halkı gözyaşlarıyla tahliye edildi.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Dün İzmir'in Aliağa ilçesinde başlayan ve kontrol altına alınan yangının ardından bugün bir yandan haberi de Bursa'nın Osmangazi ilçesinden geldi.

Öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle İstanbul Ankara otobanı Demirtaş Viyadüğü yakınlarında İsmetiye Mahallesi kırsalında başlayan yangın giderek büyüdü.

Yangının çıktığı bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

EVLERİNİ TERK EDERKEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Kısa sürede geniş bir alana yayılan ve yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlayan alevler bazı evlere kadar ulaştı. Panik yaşayan mahalle sakinleri, can havliyle evlerini terk ederken gözyaşlarına boğuldu.

Yangına hem orman hem de jandarmanın helikopteriyle havadan ve çok sayıda ekiple de karadan müdahale edilirken, bazı gönüllüler de çalışmalara destek verdi. Olayda can kaybı yaşanmazken, bazı evlerin zarar gördüğü öğrenildi.