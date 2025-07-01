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Gece yarısı korkutan depremler peş peşe geldi! Malatya ve Manisa sallandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gece yarısı korkutan depremler peş peşe geldi! Malatya ve Manisa sallandı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son depremler Malatya ve Manisa'da kaydedildi. AFAD ve Kandilli gece yarısı peş peşe meydana gelen sarsıntılara ilişkin ilk verileri internet siteleri üzerinden duyurdu.

Dün akşam Hakkari'de meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem yürekleri ağza getirmişti. Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam etti. Gece yarısı birçok ilde artçı sarsıntılar oldu. Sismik hareketliliğin devam ettiği Kütahya beşik gibi sallanırken Malatya ve Manisa'da da depremler oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri internet sitesi üzerinden duyurdu. 

MANİSA'DA DEPREM OLDU

Kandilli Rasathanesi Manisa'nın Soma ilçesinde gece saat 03:31 sularında 3,2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Sarsıntı yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremi hisseden bazı vatandaşlar gece yarısı uykularından uyandı. Herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. 

MALATYA'DA DEPREM OLDU

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden olan Malatya'da da sarsıntıların sürdüğü öğrenildi. Yeşilyurt merkezli son depremin büyüklüğü 2,9 olarak duyuruldu. Sarsıntının derinliği ise 11 kilometre olarak kaydedildi. 

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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