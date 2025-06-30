Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem! İşte son dakika veriler

Hakkari Şemdinli-Gelişen merkezli 4,4 büyüklüğünde korkutan bir deprem oldu. Saat 19.14 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 5,0 kilometre derinliğinde kaydedildi. Depremle ilgili son dakika veriler paylaşıldı.

Yurdun dört bir yanından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Hakkari'de korkutan bir deprem yaşandı.

4,4 ŞİDDETİNDE SALLANDILAR

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Hakkari Şemdinli-Gelişen merkezli 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

DEPREME YÖNELİK VERİLER

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, saat 19.14 sıralarında gerçekleşen deprem, yerin 5,0 kilometre derinliğinde ölçüldü. Depremde herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadı.