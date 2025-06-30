Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem! İşte son dakika veriler
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Hakkari Şemdinli-Gelişen merkezli 4,4 büyüklüğünde korkutan bir deprem oldu. Saat 19.14 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 5,0 kilometre derinliğinde kaydedildi. Depremle ilgili son dakika veriler paylaşıldı.
Yurdun dört bir yanından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Hakkari'de korkutan bir deprem yaşandı.
4,4 ŞİDDETİNDE SALLANDILAR
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Hakkari Şemdinli-Gelişen merkezli 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
DEPREME YÖNELİK VERİLER
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, saat 19.14 sıralarında gerçekleşen deprem, yerin 5,0 kilometre derinliğinde ölçüldü. Depremde herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadı.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe