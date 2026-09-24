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Gel Konuşalım programının sunucusu değişti! Gel Konuşalım yeni sunucusu kim oldu?

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Gel Konuşalım programının sunucusu değişti! Gel Konuşalım yeni sunucusu kim oldu?
Başlık ResmiGel Konuşalım programının sunucusu değişti! Gel Konuşalım yeni sunucusu kim oldu?

Gel Konuşalım'ın yeni sezonu için geri sayım sürerken programa ilişkin yeni bir değişiklik gündem oldu. Son olarak Hakan Hatipoğlu ve Hanzade Durmuş'un sunucu koltuğunda oturduğu Gel Konuşalım, yeni sezonda başka bir isimle izleyici karşısına çıkacak. Peki, Gel Konuşalım yeni sunucusu kim oldu?

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TV8 ekranlarında yayınlanan "Gel Konuşalım" programında yeni sezon öncesi sunucu değişikliği yaşandı. Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı’nın sunduğu programın yeni sezonu için Hakan Hatipoğlu ile Hanzade Durmuş’un isimleri gündeme gelirken, programın yeni sunucusu Seray Sever oldu.

Gel Konuşalım programının sunucusu değişti! Gel Konuşalım yeni sunucusu kim oldu?
Başlık ResmiGel Konuşalım programının sunucusu değişti! Gel Konuşalım yeni sunucusu kim oldu?

SERAY SEVER KİMDİR?

Türk sunucu, oyuncu, şarkıcı ve yapımcı Seray Sever, 27 Şubat 1973 tarihinde dünyaya geldi. Lise öğrenimini Doğuş Kolejinde tamamladı. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödülleri'nde derece aldı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur.

Şubat 2006 yılında Seyhan Müzik etiketi ile 5 şarkılık "Yeni Bir Karar" adlı albümünü yayımladı. Bu albümde yer alan İçim Yanıyor ve Yeni Bir Karar adlı şarkıların video klipleri yayımlandı.

2008 yılında dizi, TV programları, reklam ve sinema prodüksiyonları yapmakta olan şirket Zodyak Prodüksiyon'u kurdu.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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