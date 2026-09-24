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Spor

Montella'dan Fransa ve Zidane itirafı: Sadece 2 takım rekabet edebilir

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Montella'dan Fransa ve Zidane itirafı: Sadece 2 takım rekabet edebilir
Başlık ResmiMontelladan Fransa ve Zidane itirafı: Sadece 2 takım rekabet edebilir

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta yer alan A Milli Futbol Takımı, 25 Eylül Cuma günü Fransa'yı konuk edecek. Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa'nın kalitesine vurgu yapan teknik direktör Vincenzo Montella, "Diğerlerinin yanına yaklaşamayacağı oyuncu kadrosu var" dedi.

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile yapacakları müsabakalar öncesi La Gazzetta dello Sport'a röportaj verdi.

"ZIDANE İLE COŞKULARINI YENİDEN BULDULAR"

Türkiye'nin kolay bir grupta olmadığı hatırlatılan Montella, "Fransa'nın, diğerlerinin yanına yaklaşamayacağı bir kalitesi ve oyuncu kadrosu var. Sadece İspanya ve belki Portekiz rekabet edebilir. Yarı finali İspanya'ya karşı kaybettiler ama onların gerçek hayal kırıklıkları başka yerlerde. (Zinedine) Zidane ile coşkularını yeniden buldular. Yine de onlar için de kolay olmayacak" ifadelerini kullandı.

Zinedine Zidane
Başlık ResmiZinedine Zidane

Deneyimli çalıştırıcı, grupta İtalya ile yapacakları maçlarla ilgili soruya, "Maçların dengeli geçeceğini düşünüyorum. En azından öyle umuyorum" cevabını verdi.

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"YÜKSELEN BİR TAKIMIZ"

İtalya Milli Takımı'nın çok değiştiğini ve bunun sadece teknik direktör değişikliğinden ibaret olmadığını belirten Montella, "Bizim takımımızda da çok sayıda genç oyuncumuz var ve bu yeni değil. Bu formatta maç kaybetmeyi göze alamazsınız. Ama bu şekilde güzel, hepsi belirleyici maçlar. Uluslar A Ligi'nde ilk defa yer alıyoruz ve Avrupa'nın en iyileriyle rekabet etmek istiyoruz. Yükselen bir takımız. Kendi yolumuza bakmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Mert Müldür gibi önemli isimlerin sakatlıkları dolayısıyla kadroda olmadığına dikkati çeken Montella, "Dört maçlık periyotta her şey kaçınılmaz olarak daha zor hale gelse de bu yeni oyuncular için bir test niteliğinde olacak" şeklinde görüş belirtti.

Hakan Çalhanoğlu
Başlık ResmiHakan Çalhanoğlu

"ÜÇ DÜNYA KUPASININ ATLANMASI HAYAL EDİLEMEZ"

İtalya'nın üst üste 3 Dünya Kupası finallerine katılamamasının "inanılmaz" olduğunu belirten Montella, "Bu olabilir ama 3 dünya kupasının atlanması hayal edilemez. Biraz şanssızlık da vardı. Tüm önemli maçlara, sakin olmadan stresli geliyoruz" yorumunu yaptı.

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini ile çok sık görüşmediklerini ama karşılıklı sevgi ve saygılarının olduğunu anlatan Vincenzo Montella, Mancini’nin tecrübesi ve bilgisiyle İtalya’yı yukarıya taşıyacak "doğru kişi" olduğunu söyledi.

Montella, Manchester City forması giyen İtalya'nın tecrübeli kalecisi Gianluigi Donnarumma'ya gol atmanın zor olduğunu belirtti.

Gianluigi Donnarumma
Başlık ResmiGianluigi Donnarumma

"KENAN YILDIZ DÜNYANIN EN İYİ OYUNCULARINDAN OLACAK"

Vincenzo Montella, milli futbolcu Kenan Yıldız için övgü dolu sözler kullandı. Kenan Yıldız'ın klasik bir "10" numara olmadığı ve Juventus’un eski yıldızı Alessandro Del Piero'ya benzetildiğine dair yorumlar sorulan Montella, "Yeteneği ve büyük bir oyuncu olma potansiyeli var. Kenan dünyanın en iyi oyuncularından biri olacak. Belki Kenan bugün klasik bir 10 numara değil ama o yaşta değişiyorsunuz, dönüşüyorsunuz. Kanatta başlayıp, içeri kat ederek de 10 numara gibi oynayabilirsiniz" değerlendirmesinde bulundu.

Kenan Yıldız
Başlık ResmiKenan Yıldız

2026 DÜNYA KUPASI DEĞERLEDİRMESİ

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki performansına değinen Montella, "Sonuçlara baktığımızda kesinlikle iyi gitmedi. Performanslara baktığımızda daha iyisini yapabilirdik. Biraz şansımız yoktu ama bahane aramıyorum. İlk iki maçta en azından 1 puan almak için kale önünde daha etkili olmalıydık. Orada yetersiz kaldık" ifadelerini kullandı.

Kendisinin Dünya Kupası’ndaki ilk iki maça göre değil, yaptığı işin bütünüyle değerlendirildiğini belirten Vincenzo Montella, "(2024) Avrupa Şampiyonası’na katıldık, harika bir turnuva oynadık. 24 yıl sonra Dünya Kupası’na gittik. İlk kez Uluslar A Ligi'ndeyiz. Görevden alınabilirdim ama federasyon daha ötesine, geleceğe baktı" açıklamasını yaptı.

Beş yıldır Türkiye'de kariyerini sürdürdüğünü dile getiren 52 yaşındaki çalıştırıcı, "Bence Avrupa’nın en genç ülkesi. Her yerde büyüme var ve spora çok yatırım yapılıyor. Burada uzun vadeli programlar yapılıyor. Adana Demirspor ve A Milli Takım ile beraber 5 yıldır buradayım ve kendimi evimde gibi hissediyorum. Bana saygı duyuyorlar, beni takdir ediyorlar ve uzun süre daha devam etmekten memnuniyet duyarım" sözlerini sarf etti.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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