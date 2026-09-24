3 katlı koca bina adeta toprağa gömüldü! Sadece çatısı görünen ev izleyenleri şaşkına çeviriyor

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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2021 yılında yaşanan büyük sel felaketinin ardından Ezine Çayı kenarında biriken alüvyonlar, üç katlı bir binayı adeta toprağa gömdü. Bayramgazi köyünde bulunan ve selde ayakta kalmasına rağmen inşa edilen tersip bendi nedeniyle metrelerce toprağın altında kalarak sadece çatısı dışarıdan görülebilen bina, bölgeden geçenlerin büyük ilgisini çekiyor. Görenlerin ilk bakışta tek katlı bir yapı zannettiği ancak altında dükkanların, dairelerin ve kivi bahçelerinin yattığı bu ilginç manzara, selin bölgede bıraktığı derin izleri gözler önüne sererken, ziyaretçiler tarafından cep telefonu kameralarıyla sıkça görüntüleniyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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