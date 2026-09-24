Süper Lig'de beklenmedik ayrılık: Abdullah Avcı ile sürpriz görüşme

Bu sezon çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik alan ve 11'inci sırada yer alan Çorum FK'de Uğur Uçar dönemi sona erdi. Süper Lig'in yeni kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşme gerçekleştirecek.

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Çorum FK, sürpriz bir karar sonucu 17 Şubat'ta 1,5 + 1 yıllık sözleşme imzaladığı Uğur Uçar'la yollarını ayırdı. Yeni teknik direktör arayışlarına hemen başlayan yönetim, Abdullah Avcı'yı gündemine aldı.

Uğur Uçar

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Uğur Uçar! Teknik direktörümüz Uğur Uçar ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımız ayrılmıştır. Uğur Uçar’a, kulübümüze verdiği emek ve katkılar için teşekkür ediyor; kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

İLK ADAY AVCI

beIn Sports'ta yer alan habere göre; Çorum Futbol Kulübü, son olarak 2023-2024 sezonunda Trabzonspor'da görev yapan Abdullah Avcı ile görüşme gerçekleştirecek.

Abdullah Avcı

ŞAMPİYONLUĞU VAR

63 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce Süper Lig şampiyonluğu da yaşadığı Trabzonspor'daki son döneminde 44 karşılaşmada 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet almıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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