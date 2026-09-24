Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, İstanbul'da 57 yaşında kalp krizi geçirerek vefat etti. Emeklilik dilekçesi veren Balcı'nın izinde olduğu öğrenildi.

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Zonguldak Vali Yardımcılığı görevini sürdüren Muammer Balcı, İstanbul'da sabaha karşı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERMİŞ

Vali Yardımcısı Balcı'nın, bir süre önce emeklilik dilekçesi verdiği ve izne ayrıldığı öğrenildi. Balcı'nın naaşı, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

VALİ'DEN TAZİYE MESAJI

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Zonguldak Vali Yardımcımız, kıymetli mesai arkadaşımız Muammer Balcı geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Görev süresi boyunca ilimize ve hemşehrilerimize özveriyle hizmet eden merhum Vali Yardımcımız Muammer Balcı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarımıza ve mülki idare camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Zonguldak Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIZonguldak

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