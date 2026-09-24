Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Yaşam

Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Başlık ResmiZonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, İstanbul'da 57 yaşında kalp krizi geçirerek vefat etti. Emeklilik dilekçesi veren Balcı'nın izinde olduğu öğrenildi.

Kaydet
|

Zonguldak Vali Yardımcılığı görevini sürdüren Muammer Balcı, İstanbul'da sabaha karşı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERMİŞ

Vali Yardımcısı Balcı'nın, bir süre önce emeklilik dilekçesi verdiği ve izne ayrıldığı öğrenildi. Balcı'nın naaşı, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

VALİ'DEN TAZİYE MESAJI

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Zonguldak Vali Yardımcımız, kıymetli mesai arkadaşımız Muammer Balcı geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Görev süresi boyunca ilimize ve hemşehrilerimize özveriyle hizmet eden merhum Vali Yardımcımız Muammer Balcı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarımıza ve mülki idare camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Zonguldak
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
200 MİLYONLUK ARAÇLARA 26 BİN!
200 MİLYONLUK ARAÇLARA 26 BİN!
Yarız'ın 5 lüks aracına el konuldu
HADSİZ BAKANA SERT TEPKİ
HADSİZ BAKANA SERT TEPKİ
Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı
FON MAĞDURLARI İÇİN KRİTİK!
FON MAĞDURLARI İÇİN KRİTİK!
750 milyon liralık varlığa el konuldu
ŞANLIURFA'DA ŞİDDETLİ DEPREM!
ŞANLIURFA'DA ŞİDDETLİ DEPREM!
Büyüklüğü belli oldu... Çok sayıda kentte hissedildi
FRANSA VE ZIDANE İTİRAFI
FRANSA VE ZIDANE İTİRAFI
"Onlarla sadece 2 takım rekabet edebilir"
AYNI ŞEHİR AYNI SKANDAL!
AYNI ŞEHİR AYNI SKANDAL!
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
KAN ÖRNEĞİ DEĞİŞTİRİLDİ Mİ?
KAN ÖRNEĞİ DEĞİŞTİRİLDİ Mİ?
Kozinoğlu dosyasında dikkat çeken hırsızlık şüphesi
BANKA BANKA SON DURUM!
BANKA BANKA SON DURUM!
300 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL?
YAPIMCIDAN AÇIKLAMA VAR
YAPIMCIDAN AÇIKLAMA VAR
"Kurtlar Vadisi" bağlantısını reddettiler
UÇAKLAR GEÇİNCE OLANLAR OLDU
UÇAKLAR GEÇİNCE OLANLAR OLDU
Trump-Xi zirvesine çok konuşulacak anlar!
YILLARIN FATURASI ÇIKTI
YILLARIN FATURASI ÇIKTI
Trabzon'da 4 farklı hezimetin perde arkası
"7'LİK DEPREM ÜRETEBİLİR"
Uzmanlardan 'Şanlıurfa' açıklaması
'ONSUZ DAHA İYİ OLABİLİR'
'ONSUZ DAHA İYİ OLABİLİR'
ABD'den Netanyahu'ya soğuk duş!
“OKUL SALDIRISI DEĞİL
“OKUL SALDIRISI DEĞİL"
Bakan Tekin'den Manisa'daki saldırıyla ilgili açıklama
KONUTTA ANKARA SÜRPRİZİ!
KONUTTA ANKARA SÜRPRİZİ!
İstanbul ve İzmir’e fark atan 4 gösterge
SIR ÖLÜMDE 'KÜÇÜK KIZ' DETAYI!
SIR ÖLÜMDE 'KÜÇÜK KIZ' DETAYI!
Karaman’da karı-koca evde ölü bulunmuştu
'TÜRKİYE YENİ PLAN PEŞİNDE'
'TÜRKİYE YENİ PLAN PEŞİNDE'
Yunan basınında S-400 ve F-35 depremi
'BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI VERECEK'
'BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI VERECEK'
Nübel’in eski hocası, Türkiye Gazetesi’ne konuştu
SÜPER LİG PARA ÖDÜLLERİ
SÜPER LİG PARA ÖDÜLLERİ
Havuzdan çıkmak hukuken mümkün mü? İşte cevabı
"TÜM TEDBİRLER ALINMAKTADIR"
GKRY ve Yunanistan'a "KKTC" uyarısı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Şanlıurfa depremi yorumu: Büyük deprem oluşturmaz
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Şanlıurfa depremi yorumu: Büyük deprem oluşturmaz
Kaydet
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Adli Tıp detayı: Hırsızlık şüphelisi ifade verecek
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Adli Tıp detayı: Hırsızlık şüphelisi ifade verecek
Kaydet
Bakan Gürlek: Adliyelerde 'Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları' kuruyoruz
Bakan Gürlek: Adliyelerde 'Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları' kuruyoruz
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.