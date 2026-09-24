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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Adli Tıp detayı: Hırsızlık şüphelisi ifade verecek

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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011’de cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kozinoğlu’nun ölümünden 10 gün sonra Adli Tıp Kurumu’nda hırsızlık yaptığı belirtilen ve başka bir suçtan tutuklu bulunan G.E.’nin “şüpheli” sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye getirildiği bildirildi. Soruşturmada Kozinoğlu’na ait kan ve doku örneklerine müdahale edilmiş olabileceği ihtimalinin de araştırıldığı öne sürüldü.

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011’de cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma genişliyor. Son olarak, Kozinoğlu’nun ölümünün ardından Adli Tıp Kurumu’nda meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi G.E.’nin ifade işlemleri için adliyeye getirildiği belirtildi. Yeni bilgiye göre savcılık, hırsızlığın Kozinoğlu’na ait kan ve doku örnekleriyle bağlantısı bulunup bulunmadığını da araştırıyor.

Kaşif Kozinoğlu
Başlık ResmiKaşif Kozinoğlu

HIRSIZLIK KOZİNOĞLU’NUN ÖLÜMÜNDEN 10 GÜN SONRA YAŞANDI

Kozinoğlu, 12 Kasım 2011’de Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmiş, zehirlenme ihtimalinin araştırılması için alınan örnekler Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Daire Başkanlığı’na gönderilmişti. Kozinoğlu’nun örneklerinin de bulunduğu birimde yaklaşık 10 gün sonra hırsızlık meydana gelmişti.

Adli Tıp Kurumu’nda çalışan bir personele ait cüzdan ve ziynet eşyalarını çaldığı belirlenen G.E., Avcılar’da yakalanmıştı. Üzerinden sahte kimlik çıktığı belirtilen G.E.’nin, olaydan 22 gün önce Ankara’da tutuklu bulunduğu cezaevinden firar ettiği öne sürülmüştü.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Adli Tıp detayı: Hırsızlık şüphelisi ifade verecek
Başlık ResmiKaşif Kozinoğlu soruşturmasında Adli Tıp detayı: Hırsızlık şüphelisi ifade verecek

DOKU VE KAN ÖRNEKLERİ MERCEK ALTINDA

Hırsızlığın Kozinoğlu’na ait örneklerin incelendiği dönemde ve aynı birimde gerçekleşmesi, soruşturmanın yeniden açılmasının ardından tekrar mercek altına alındı.

O dönemde Kozinoğlu’na ait kan, doku ve saç örneklerinin kaybolduğu yönünde iddialar da gündeme gelmişti. Ancak Adli Tıp Kurumu tarafından olayın iki personele ait değerli eşyaların çalınmasıyla sınırlı olduğu bildirilmişti.

Yeni soruşturmada ise G.E.’nin Adli Tıp Kurumu’na nasıl girdiği, Kozinoğlu’na ait materyallere erişip erişmediği ve kan ile doku örneklerine herhangi bir müdahale yapılıp yapılmadığı ihtimallerinin araştırıldığı bildiriliyor.

MEZARDAN YENİ ÖRNEKLER ALINDI

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Kozinoğlu’nun kesin ölüm nedeninin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla mezarı 12 Eylül’de açıldı. Mezardan kemik, toprak ve diğer örnekler alınarak inceleme için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Soruşturma kapsamında cezaevi kamera görüntüleri, 112 kayıtları, hastane belgeleri ve yeni alınan adli tıp örneklerinin birlikte değerlendirilmesi planlanıyor.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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