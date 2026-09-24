Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrailli Bakan'a Türkiye'den sert tepki: Tarih, her zaman dizilerden öğrenilmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM kürsüsünde yaptığı açıklamaları sindiremeyen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çirkin şekilde hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'a Türkiye'den cevap geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Katz’ın Türk dizilerine olan özel merakını anlıyoruz. Ancak kendisine küçük bir hatırlatmada bulunmak gerekiyor. Tarih, her zaman dizilerden öğrenilmez; milletlerin hafızasında ve insanlığın vicdanında yazılır." ifadelerini kullandı. AK Parti'den de tepki gecikmedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kürsüsünden yaptığı konuşma, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ı çılgına çevirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hadsiz ve çirkin şekilde hedef alan Katz'a cevap ise gecikmedi.

"TARİH ÖNÜNDEKİ SOYKIRIMCI SİCİLİNİ GÖRÜNMEZ HÂLE GETİRMİYOR"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, X'teki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Katz'a tepki gösterdi. Duran, "İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik seviyesiz ve hadsiz ifadeleri, Gazze’de yaşananların üzerini örtemediği gibi İsrail yönetiminin insanlık vicdanında ve tarih önündeki soykırımcı sicilini de görünmez hâle getirmiyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRK DİZİLERİNE OLAN ÖZEL MERAKINI ANLIYORUZ"

İsrailli Bakan'ın, hadsiz paylaşımda, Diriliş Ertuğrul dizisinin sosyal medya hesabını etiketlemesine de değinen Duran, şunları kaydetti:

"Katz’ın Türk dizilerine olan özel merakını anlıyoruz. Ancak kendisine küçük bir hatırlatmada bulunmak gerekiyor. Tarih, her zaman dizilerden öğrenilmez; milletlerin hafızasında ve insanlığın vicdanında yazılır. Gerçeklikten kopmuş bir anlayışın görmekte zorlandığı asıl hakikat de budur. Bugün tarih gözlerimizin önünde yazılıyor."

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz

"TÜRKİYE, MAZLUMLARIN SESİ OLMAYI SÜRDÜRÜYOR"

Burhanettin Duran, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye; adaletin, barışın ve mazlumların sesi olmayı sürdürüyor. İsrail yönetiminin Gazze’deki zulmü ise uluslararası toplumun ve hukukun gündeminde ağır suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor."

SEZAİ KARAKOÇ'UN ŞİİRİNİ PAYLAŞTI

Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM kürsüsünde okuduğu Sezai Karakoç'un şiirine atıfta bulunarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın şairimizin sözleriyle bütün dünyaya hatırlattığı hakikat açıktır: Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak, tarih susmayacak. Tarih sussa, hakikat susmayacak... Tarihin azabından kurtulsalar, Allah’ın gazabından kurtulamayacaklar." dedi.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımızın her konuşmasından sonra, “soykırım şebekesi”nin mensupları hukuk önünde insanlığa karşı işledikleri suçlardan dolayı hesap verecekleri günleri daha çok hissediyorlar. Çünkü Cumhurbaşkanımızın her konuşması “insanlık ittifakı” adına yükselen bir vicdan bildirisi oluyor. Soykırım şebekesinin tarih, vicdan ve hukuk önünde suçlu olduğunu gösteriyor." dedi.

Çelik, paylaşımının devamında, "Soykırım şebekesinin yaptığı her açıklama, insanlık düşmanı suçlarından dolayı hesap verme korkusundandır..." ifadelerini kullandı.

"SİYASİ ÇIKMAZIN İTİRAFI"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail Savunma Bakanı Katz'ın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hadsiz ifadeleri, soykırımcı şebekenin acziyetinin ve içine düştüğü siyasi çıkmazın itirafıdır." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na 'kağıttan sultan' diyecek kadar çirkinleşmek, Gazze'de çocukların üzerine bomba yağdıranların sicilini temizlemez. Siz öldürmeyi güç olarak gören zihniyetin temsilcilerisiniz. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dün olduğu gibi bugün de gücü hakkın, adaletin ve insanlığın yanında durmakta gören bir anlayışla hareket etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın BM kürsüsünden dile getirdiği Gazze gerçeği, Katz'ın bu hadsizliğiyle değişmeyecektir."

"TÜRKİYE'Yİ TEHDİT EDEREK SUSTURAMAZSINIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Filistin davasını BM kürsüsünden dünyanın vicdanına taşıyan, işgal ve zulüm karşısında susmayan bir dünya lideri olduğunu belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

"Netanyahu ve cinayet şebekesi Gazze'de öldürülen masumların, yerle bir edilen şehirlerin ve dünyanın gözü önünde yaşanan insanlık dramının hesabını verene kadar peşini bırakmayacağız. Soykırımcı İsrail yönetimi bilmelidir ki Türkiye'yi tehdit ederek susturamazsınız. Cumhurbaşkanımızı hedef alarak Filistin'in haklı davasını gölgeleyemezsiniz. Hakikati çarpıtarak hesap vermekten kaçamayacaksınız. Türkiye, zulüm karşısında susmayacak, Filistin halkının hak ve hukuk mücadelesini savunmaya devam edecektir."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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