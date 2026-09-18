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Dünya

İsrailli Bakan'dan küstah sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

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İsrailli Bakan'dan küstah sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı
Başlık Resmiİsrailli Bakandan küstah sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğanı hedef aldı

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu. İsrailli turistlerin artık Türkiye'ye gitmediğini belirten Katz, Hamas'ı kastederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "dava arkadaşlarını Antalya'ya davet etmesi" tavsiyesinde bulundu. Katz ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'ye adım atamayacağını da belirterek küstah ifadeler kullandı.

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Dün 2 milyon Filistinliyi Gazze Şeridi'nden çıkarma tehdidiyle tepki çeken İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, bu defa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Ankara'yı daha önce de Hamas'a verdiği destek nedeniyle eleştiren Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrailli turistlerin artık Türkiye'ye gitmediğini işaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Hamas'ı kastedip "dava arkadaşlarını Antalya'ya davet etmesi" tavsiyesinde bulundu.

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Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'in güvenlik hedeflerine ulaşana ve Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısının bir daha asla tekrarlanmamasını sağlayana dek operasyonlarına devam edeceğini vurguladı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz
Başlık Resmiİsrail Savunma Bakanı Israel Katz

Başbakan Binyamin Netanyahu ile izledikleri politikanın çok net bir ilkeye dayandığını aktaran Katz, Gazze, Lübnan ve Batı Şeria'nın kuzeyinde uyguladıkları bu stratejiyi "cihatçı terör örgütlerini topraklarından, altyapılarından, komutanlarından ve yeniden silahlanma kapasitelerinden mahrum bırakmak" olarak tanımladı.

KÜSTAH SÖZLER

Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben şu ifadeleri kullandı:

"İran'ın veya başka herhangi bir tarafın Hamas'ı yeniden silahlandırmasına izin vermeyeceğiz. Ve eğer Erdoğan, Gazze'deki inanç ve dava arkadaşlarına yardım etmek istiyorsa, onları Antalya'ya taşınmaları için davet etsin. Ne de olsa İsrailli turistlerin yokluğu nedeniyle orada bolca yer açıldı. Gazze'ye adımını atmayacak."

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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