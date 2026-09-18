Uğur Akay sevenlerini korkuttu! Kazayı sosyal medyadan duyurdu

'Evlilik Güzeldir' dizisi oyuncularından Uğur Akay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu. Akay, eşiyle birlikte geçirdiği kaza sonrası sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

TRT 1'de ekranlara gelen 'Evlilik Güzeldir' dizisi oyuncularından Uğur Akay, Instagram'daki son paylaşımıyla sevenlerini tedirgin etti. Akay, eşiyle birlikte trafik kazası geçirdiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından kaza anına ait görüntüleri paylaşan Akay yaşadıklarını anlattı.

Kazanın şokunu atlatan Uğur Akay paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"ÇOK ŞÜKÜR İKİMİZ DE İYİYİZ"

"Eşimle büyük bir görünmez kaza atlattık... Çok şükür ikimiz de iyiyiz. Arayan, soran, yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz."

Akay'ın mesajının ardından meslektaşlarından ve takipçilerinden çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi. Uğur Akay’ın geçirdiği kazanın nerede ve nasıl meydana geldiğine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ