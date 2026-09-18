Doğalgazda kademe uyarısı! Limiti aşan yüksek fatura ödeyecek

Havaların serinlemesiyle kombiler yeniden devreye girmeye başladı. İllere ve aylara göre değişen tüketim sınırının aşılması hâlinde, yalnızca aşan miktar değil o ayın tüm tüketimi yüksek kademeden ücretlendiriliyor. Kademe-1 ile Kademe-2 arasındaki yaklaşık yüzde 70’lik fiyat farkı, faturada ciddi artışa yol açabiliyor.

Havaların serinlemesiyle kombiler yeniden çalışmaya hazırlanırken doğalgaz faturalarında uygulanan kademe sistemi önem kazanıyor. Nisan ayında başlayan uygulamaya göre illere ve aylara göre belirlenen tüketim sınırı aşılırsa sadece aşan miktar değil, o aya ait tüketimin tamamı yüksek kademeden fiyatlandırılıyor.

BOTAŞ’ın 4 Nisan’dan geçerli tarifesinde konutlar için Kademe-1 metreküp fiyatı 10,62 lira, Kademe-2 fiyatı ise 18 lira olarak uygulanıyor. Böylece iki kademe arasındaki fiyat farkı yaklaşık yüzde 70’e ulaşıyor. Nihai faturaya sistem kullanım bedeli ve vergiler de ekleniyor.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Boş tarlalar için tespit tamamlandı! İşlenmeyen arazilerde yeni kiralama dönemi

TÜKETİM SINIRI İLLERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Tüketim sınırları illerin iklim şartları ve geçmiş tüketimleri dikkate alınarak belirleniyor. Ankara’da Kademe-1 sınırı eylülde 40,69, ekimde 76,86, kasımda 161,63, aralıkta 284,25 metreküp olarak uygulanıyor. İstanbul’da bu sınırlar sırasıyla 29,23, 43,73, 101,71 ve 198,12 metreküp. Erzurum’da ise aralık limiti 319,60 metreküpe çıkıyor.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ GSM operatörlerinin ismini kullanarak vatandaşa satış yapıyorlar: Modem tuzağı

Fatura iki farklı ayı kapsıyorsa her ay için günlük ortalama tüketim limiti ayrı hesaplanıyor. Merkezî sistemle ısınan binalarda da toplam tüketim hane sayısına bölünerek hane başına tüketim belirleniyor.