Başıboş köpek sorunu tarih oluyor! "Yüzde 99'u toplandı" diyen Bakan Çiftçi ekim ayını işaret etti

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Türkiye genelinde yürütülen başıboş köpek sorununda 78 ilin süreci tamamladığını, 3 ilde ise çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Bakan Çiftçi, ekim sonunu işaret ederek, bugüne kadar 102 bin hayvanın sahiplendirildiğini söyledi.

Ülke genelinde can kayıplarına, yaralanmalara ve ciddi bir güvenlik krizine yol açan başıboş köpek problemi için mücadele sürüyor.

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, TGRT Haber ekranlarında, süreci her gün takip ettiğini belirterek illerdeki son duruma ilişkin tabloyu düzenli olarak incelediğini söyledi.

"SABAH İLK BAKTIĞIM KONULARDAN BİRİ BU"

Bakan Çiftçi, 78 ilde çalışmaların tamamlandığı söyledi ve şunları ekledi:

"Ben bunu her gün düzenli bir şekilde, sabah ilk baktığım konulardan birisi bu. Bakanlığa gittiğimde bana her gün tablosunu getiriyorlar. Ben rakamları, sayıları izliyorum. Şu anda İstanbul'da, İzmir ve Diyarbakır'da 3 ilimiz de devam ediyor. Diğer illerimizi tamamladılar. 78 ilimiz tamamladı.

Başıboş köpek sorunu tarih oluyor! Yüzde 99u toplandı diyen Bakan Çiftçi tarih verdi

ÜÇ İL İÇİN TARİH VERDİ

Önümüzdeki günlerde bu ayın sonuna doğru, Eylül'ün sonuna doğru İzmir'de tamamlamış olacak. 15 Ekim'e kadar İstanbul bitirmiş olacak. Ekim'in sonuna kadar da Diyarbakır bitirmiş olacak. Arkadaşlara yeni hedefleri bu şekilde verdim. İnşallah biz Ekim'in sonu itibariyle bu problemlerinde Türkiye'yi kurtarmış olacağız"

BARINAK VE DOĞAL HAYAT ALANLARI DEVREDE

Çiftçi, sahipsiz hayvanların yalnızca toplanmadığını, barınaklar ve doğal hayat alanlarında bakım süreçlerinin de yürütüldüğünü söyledi.

Başıboş köpek sorunu tarih oluyor! Yüzde 99u toplandı diyen Bakan Çiftçi tarih verdi

Hayvanların toplandıktan sonra ilk olarak muayeneden geçirildiğini belirten Çiftçi, ardından aşılama ve kısırlaştırma işlemlerinin yapıldığını şu sözlerle aktardı:

102 BİN HAYVAN SAHİPLENDİRİLDİ

"Sahiplenmek isteyenler varsa bugüne kadar 102 bin hayvanın sahiplendirilmesi de gerçekleştirilmiş durumda. Sahiplenilmeyenler de yine barınaklarda, doğal yaşam alanlarında beslemeye devam ediliyor. Dediğim gibi bir buçuk ay sonra bu iş tamamen Türkiye'nin gündeminden çıkmış olacak.

Biz zaten güvenli sokaklarla, sokağın güvenliğiyle hayvan refahını da, bakımını da birbirine karşı kavramlar olarak görmüyoruz. Bu ikisi aynı anda yürütülmesi gereken işlemler. Çünkü sokak hayvanlar açısından da açlık demek, sokak risk demek, hastalık demek, trafik kazası demek yani hayvan kaynaklı trafik kazaları da oluyor. Orada hayvanlar yaşamını da yitiriyorlar. Dolayısıyla barınakları almak suretiyle aslında hayvan refahını da arttırmış oluyoruz bir nevi"

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ