Antalya’da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet ağaçlara çarptı. Kazada 71 yaşındaki Ercan Demir hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Demir’in aynı gün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilerek evine götürüldüğü öğrenildi.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Antalya’nın Akseki ilçesi Murtiçi yakınlarında meydana geldi. Manavgat’tan Akseki yönüne ilerleyen Yılmaz D. (79) yönetimindeki kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yolun altındaki ağaçlara çarparak durabilen kamyoneti gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Hastaneden taburcu olmuştu! Evine dönerken feci şekilde can verdi

1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALI

Olay yerine ambulansların yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiye ekipleri, Akseki Bölge Trafik ekipleri ve jandarma sevk edildi. Araçta bulunan Ercan Demir’in (71) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanarak kamyonette sıkışan sürücü Yılmaz D. ile Hediye D. (70) ve Hüseyin Ö. (64), itfaiye ekiplerinin aracın kapı ve koltuklarını çıkarmasının ardından bulundukları yerden kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Yılmaz D. ambulansla Akseki Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hediye D. ve Hüseyin D. ise Manavgat Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Hastaneden taburcu olmuştu! Evine dönerken feci şekilde can verdi

HASTANEDEN TABURCU OLDU, EVİNE DÖNEMEDİ

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Ercan Demir’in, rahatsızlığı nedeniyle Manavgat Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüğü öğrenildi. Demir’in bugün taburcu edilmesinin ardından eşi ve akrabaları tarafından hastaneden alınarak Akseki’nin Salihler Mahallesi’ndeki evine götürülmek üzere yola çıkıldığı sırada kazanın meydana geldiği belirtildi.

Kazanın ardından Akseki Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Savcının ilk incelemesinin ardından Ercan Demir’in cenazesi Akseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI