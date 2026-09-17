Elazığ'da otomobilin ikiye bölündüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Elazığ'da dün meydana gelen feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Bir aracın ortadan ikiye bölündüğü kazada hayatını kaybeden 2 kişinin iş için şehre geldiği öğrenildi.

Elazığ’da dün yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden iki kadının işi için bir süredir Elazığ’da oldukları ortaya çıktı.

Kaza, dün Elazığ-Yurbaşı yolu üstünde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Mercedes marka 34 NGZ 131 plakalı araç ile Fiat marka 34 KCT 451 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ters dönen Fiat marka araç ikiye bölündü. Otomobilin hurdaya döndüğü feci kazada Nursel Esmer (36) ve Özgül Dolu (51) olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. İhbar sonrasında olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla şehirdeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri ise yapılan incelemenin sonrasında otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. İki aracın çarpıştığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Elazığda otomobilin ikiye bölündüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İŞ İÇİN GELMİŞLER

Öte taraftan, kazanın sonrasında hayatını kaybeden Nursel Esmer ve Özgül Dolu’nun Elazığ’da olması sebebi de ortaya çıktı. Esmer ve Dolu'nun Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir tekstil şirketine ürün takibi yapmak için kentte kaldıkları öğrenildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Esmer’in cenazesi Batman’a, Dolu’nun cenazesi ise İzmir’e gönderildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI