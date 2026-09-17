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Ekonomi

Tüccarlar alım yapmıyor! Fiyatı 100 liradan 70 liraya kadar geriledi

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Tüccarlar alım yapmıyor! Fiyatı 100 liradan 70 liraya kadar geriledi
Başlık ResmiTüccarlar alım yapmıyor! Fiyatı 100 liradan 70 liraya kadar geriledi

Yer fıstığı hasatı devam ediyor. Osmaniye'de ve Adana'da devam eden hasatta, tüccarların fiyatı düşürmek için alımı durdurduğu iddia edildi. Konuyla ilgili konuşan çiftçi; "Hasat 90-110 TL arasında alımla başladı. Bir hafta önce de 85'e kadar satıldı. Şu anda 60-70 lira. Maliyetini kurtarmıyor. Osmaniye'nin tüccarları alım yapmıyor şu anda. Telefon ediyoruz, gelmiyor. Fiyatı düşürmek için ‘Biz alım yapmıyoruz' diyorlar" şeklinde açıklamalarda bulundu.

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Türkiye'nin yer fıstığı ihtiyacının yüzde 60'ını tek başına karşılayan Adana'da hasat sürüyor. Kozan ilçesinde 20 bin dekar alanda ekimi yapılan yer fıstığında hasadın ardından kurutma ve eleme çalışmaları başladı. Tarlaya getirilen ürünler traktör ve kepçeler yardımıyla serilirken, yer fıstıklarının topraktan ayrılması sırasında yoğun toz arasında çiftçiler fıstıkları elekten geçiriyor. Hasat edilen yer fıstıkları tarlalara serilerek önce kurutuluyor, ardından eleme işleminden geçiriliyor. Tonlarca yer fıstığının hareket ettirilmesiyle oluşan toz bulutu içerisinde çalışan çiftçiler, ürünleri temizleyip fabrikalara gönderilmeye hazır hale getiriyor.

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TÜCCARLAR ALIMI DURDURDU İDDİASI

İlk hasat başladığında yer fıstığının kilogram fiyatı 100-110 liradan alıcı bulurken şu anda Osmaniye'de tüccarların alımı durdurduğu iddia edildi. Alımın durması sonucu da fiyatların 60-70 liraya gerilediği öğrenildi. Konuyla ilgili konuşan çiftçi Adil Eker, "Hasat 90-110 TL arasında alımla başladı. Bir hafta önce de 85'e kadar satıldı. Şu anda 60-70 lira. Maliyetini kurtarmıyor. Osmaniye'nin tüccarları alım yapmıyor şu anda. Telefon ediyoruz, gelmiyor. Fiyatı düşürmek için ‘Biz alım yapmıyoruz' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Tüccarlar alım yapmıyor! Fiyatı 100 liradan 70 liraya kadar geriledi
Başlık ResmiTüccarlar alım yapmıyor! Fiyatı 100 liradan 70 liraya kadar geriledi


Bu yıl verimin iyi olduğunu belirten Eker, "50 dönüm arazide 20 ton civarında bir hasadımız var. Bu sene rekolte güzel" diye konuştu.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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