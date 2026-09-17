Türkiye kayıp Büşra'nın akıbetini merak ediyor! Anne ve babası tutuklandı

11 aylık Büşra bebeğin Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden bebeğin annesi ve babası dahil 6'sı tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sivas'ta kaybolan ve akıbeti henüz bilinmeyen 11 aylık Büşra bebeğin annesi, babası, amcası, halası ile akrabaları Ö.B. ve M.B. tutuklandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen anne Elif Balıkçı (27), baba Yusuf Balıkçı, akrabaları M.R.B. (60), R.B. (45), İ.B., M.D., M.B., çadırlar bölgesinde kalan K.D. (50) ve Ö.B.'nin (19) savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

ANNE VE BABA DAHİL 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Mahkemeye sevk edilen zanlılardan Büşra bebeğin annesi, babası, amcası M.R.B, halası R.B. ile akrabaları Ö.B. ve M.B. tutuklandı. Şüphelilerden K.D, M.D. ve İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında Diyarbakır'da gözaltına alınan 1 şüphelinin de Divriği ilçesine getirileceği öğrenildi. Tutuklanan zanlılar, Samsun’un Çarşamba ve Kavak ilçelerinde bulunan cezaevlerine sevk edildi.

ANNE YİNE İFADE DEĞİŞTİRDİ

Öte yandan, savcılıktaki ifadelerinde baba Yusuf Balıkçı'nın hakkındaki suçlamaları kabul etmediği, anne Elif Balıkçı'nın ise önceki ifadelerini yine değiştirdiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı, 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine köye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.

AFAD, komando ve jandarma ekipleri, yapay zeka destekli insansız hava aracı ve iz takip köpeğinin desteğiyle kayıp bebeği arama çalışması başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Elif Balıkçı, savcılıktaki ifadesinde kızını babasının öldürüp araziye bıraktığını iddia etmişti.

Yer gösterme işlemi için jandarma ekiplerince İncedere Yaylası'na götürülen annenin, bebeğin öldürülerek bırakıldığını öne sürdüğü bölgede yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

Bebeğin kaybolmasıyla ilgili Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alınmıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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