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Aileyi hedef alan derneklere yapılan dış destekler kontrol edilmeli! LGBT’yi istihbarat örgütleri besliyor

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Aileyi hedef alan derneklere yapılan dış destekler kontrol edilmeli! LGBT’yi istihbarat örgütleri besliyor
Başlık ResmiAileyi hedef alan derneklere yapılan dış destekler kontrol edilmeli! LGBT’yi istihbarat örgütleri besliyor

"Ailem Güvende” operasyonlarından rahatsız olan yapıların finans kaynakları ve yurt dışı bağlantıları yeniden gündeme geldi. Hukukçular “Yabancı fonlar ve istihbarat bağlantıları sıkı denetlenmeli, gerekirse bazı kurumlara fon yasağı getirilmeli” uyarısında bulundu.

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LGBT örgütlerine yönelik “Ailem Güvende” operasyonlarının ardından Türkiye’nin aile ve toplum yapısını hedef alan yapıların finans kaynakları ve yurt dışı bağlantıları yeniden gündeme geldi. Özellikle yurt dışından sağlanan fonlar mercek altında. Bu fonların yalnızca mali boyutuyla değil, sağlanan kaynaklarla hangi faaliyetlerin yürütüldüğü ve toplumsal politikalar üzerinde nasıl bir etki oluşturduğu inceleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in dikkat çektiği, söz konusu derneklerin yurt dışından fonlanmasını gazetemize değerlendiren hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, örgütlü yapıların hangi kaynaklardan beslendiğinin, hangi amaçlarla faaliyet gösterdiğinin belirlenmesi ve yabancı aktörlerle kurduğu ilişkinin sınırlarının kontrol edilebilir olmasının bir
mecburiyet olduğunu söyledi.

HUKUK REFORMUNA İHTİYAÇ VAR

Yabancı fon aktarımının tek başına suç teşkil etmediğine dikkat çeken Orallı “Ancak paranın karşılığında ne üretiliyor, hangi toplumsal politikalar destekleniyor ve finansmanı sağlayan aktörler Türkiye’nin toplumsal yapısı üzerinde ne ölçüde etki oluşturuyor sorularının daha güçlü şekilde sorulmasının vakti gelmiştir” dedi. Doç. Dr. Orallı, çağımızda nüfuz mücadelesinin kültür, medya, akademi, sosyal ağlar ve sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla yürütüldüğünü ifade ederek “Bu durum etki operasyonlarının alanı hâline gelebiliyor. Bağımsız sivil toplum başka şeydir; yabancı etki alanına dönüşmüş LGBT ve benzeri sivil toplum süsü verilmiş yapılar bambaşka bir şeydir. Örgütlü suç yapılarıyla mücadelede yapısal bir hukuk reformuna ihtiyaç açıktır” diye konuştu.

TEK TEK ARAŞTIRILMALI

Bu fonların Türkiye’deki aile yapısını erozyona uğratmak için, özellikle yabancı istihbarat teşkilatlarıyla koordineli bir şekilde çalıştığı gerçeğini hukuki temelde somut delillerle ortaya koymanın ve ispatlamanın önemine işaret eden Orallı “Özellikle yurt dışı fonlar, Avrupa Birliği fonları, yabancı büyükelçiliklerin hangi derneklere, hangi vakıfl ara ve daha önemlisi hangi projeler dâhilinde somut meblağlar sağladığını net bir şekilde tek tek araştırmak, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün birincil vazifesi olmalı” ifadelerini kullandı.

FON ALMA YASAKLANABİLİR

Hukukçu Cüneyt Toraman da yurt dışından gelen yardımların kaynağının çok iyi incelenmesi gerektiğinin altını çizdi. Meselenin sadece aileyle ilgili olmadığını, bu tarz fonlamaların özellikle yabancı istihbarat örgütleri tarafından sık sık kullanıldığını kaydeden Toraman, şu değerlendirmelerde bulundu:

Söz konusu örgütler, gizli veya açık bir şekilde derneklere havale yoluyla para göndererek fonlayabiliyorlar, hatta kimi zaman zarf içinde bile paralar verilebiliyor. Devletin bu tip dernekler üzerindeki denetimlerini sıklaştırması gerekli. Bu, devletin en asli görevidir. Bu konu bence çok ihmal edilmiştir. Derneklerin veya sivil toplum kuruluşlarının yurt dışı destekli yürüttüğü ortak projelerde devletten onay alınması lazım. Denetlemelerin sıklaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Gerekirse bazı kurumlar açısından fon alma yasaklanabilir.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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