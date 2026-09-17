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Ekonomi

İMİB Başkanı Metin Çekiç uyardı: Madenci aramayı bıraktı ruhsat sayısı sert düştü

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İMİB Başkanı Metin Çekiç uyardı: Madenci aramayı bıraktı ruhsat sayısı sert düştü
Başlık ResmiİMİB Başkanı Metin Çekiç uyardı: Madenci aramayı bıraktı ruhsat sayısı sert düştü

OVP ile sanayinin ham madde ihtiyacının yerli kaynaklardan karşılanması hedeflenirken, madencilik sektöründe arama ve işletme ruhsatları hızla azalıyor. İMİB Başkanı Metin Çekiç, ruhsat sayısının 30 binlerden 10-13 bin seviyelerine gerilediğini belirterek, bürokrasi ve hukuki belirsizliklerin yatırımları engellediğini söyledi. Çekiç, “Bugün aramazsanız yarın üretemezsiniz” uyarısında bulundu.

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Ömer Temür
ÖMER TEMÜR

Orta Vadeli Program ile sanayide kullanılan ham maddenin yerli kaynaklardan karşılanması hedeflenirken, diğer yandan maden arama faaliyetleri hızla azalıyor. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çekiç, madencilik sektörünün yaşadığı problemlere dikkat çekerek, arama ve işletme ruhsatlarında dramatik düşüş yaşandığını açıkladı.

Eskiden 30 binler seviyesinde olan ruhsat sayılarının bugün 10-13 binlere kadar gerilediğini belirten Çekiç, “Son 10 yılda 8 bin 500’lerden 3 binlere düşen bir aramadan bahsediyoruz. Bu 3 binin içinde doğal taş arama ruhsatı sadece 430. Her 100 ruhsattan sadece bir tanesi işletmeye dönüyor. Bugün aramazsanız yarın üretemezsiniz. Eğer gerekli önlemler alınmazsa ham madde de dışa bağımlı ülke oluruz” uyarısında bulundu.

İMİB Başkanı Metin Çekiç
Başlık ResmiİMİB Başkanı Metin Çekiç

Ruhsat sayılarındaki azalmanın en büyük sebebinin bürokrasi ve hukuki belirsizlikler olduğunu ifade eden Çekic, yatırımcının önünü göremediğini söyledi. Arama ruhsatından işletme iznine geçene kadar yaklaşık 11 bakanlık ve onlarca kurumdan izin alınması gerektiğini dile getiren Çekiç, “İzinleri ve ÇED belgenizi alıyorsunuz, kazmayı vuracağınız sırada mahkemeye gidilip belgeniz iptal ediliyor. Yıllarca harcadığınız zaman ve para boşa gidiyor. Sık sık değişen mevzuatlarla ruhsat güvencesi ortadan kalkıyor. Mesela; Danıştay’ın son kararıyla madencilik faaliyeti denizlere 5 km, yerleşim yerlerine ve bölünmüş yollara 3 km mesafede yapılamaz hâle geldi. Yani maç oynanırken ortaya çıkan bu yeni değişiklikler, sektöre olan yatırımları ciddi şekilde düşürüyor” diye konuştu. Teknik konuların ihtisas mahkemelerinde görüşülmesi gerektiğini vurgulayan Çekiç, “Tek Durak Ofis” projesinin hayata geçirilmesinin elzem olduğunu bildirdi.

Sektörün en büyük zorluklarından birinin de orman izin süreçleri olduğunu vurgulayan Çekiç, enflasyon ve girdi maliyetleri ile ilgili olarak da şunları kaydetti:

Eskiden işletme giderleri içinde yüzde 12-13 olan işçilik payı bugün yüzde 40’lara çıktı. Enerji fiyatları çok arttı. Yüzde 40-50 enflasyonun olduğu bir yerde masraflarınız artarken, döviz kurundaki artış yılbaşından bu yana sadece yüzde 13 seviyesinde kaldı. Rekabet edemediğimiz için kendi pazarlarımızda, Orta Doğu’da bile Çin’in gerisine düştük. Son 6 ayda Orta Doğu’da yüzde 20-25’lik pazar kaybımız oluştu. Yanı başımızdaki İspanya, İtalya, Yunanistan bizden daha ucuza mal edip ürün gönderebiliyor.

Çekiç, rekabetçiliğin tekrar kazanılabilmesi için madencilik sektörüne özel yüzde döviz dönüşüm desteği gibi ciddi teşvikler beklediklerini de sözlerine ekledi.

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