Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Boş tarlalar için tespit tamamlandı! İşlenmeyen arazilerde yeni kiralama dönemi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Boş tarlalar için tespit tamamlandı! İşlenmeyen arazilerde yeni kiralama dönemi
Başlık ResmiBoş tarlalar için tespit tamamlandı! İşlenmeyen arazilerde yeni kiralama dönemi

Tarım ve Orman Bakanlığı, üst üste iki yıl işlenmeyen tarım arazilerini yeniden üretime kazandırmak için 2026 üretim yılı çalışmalarını tamamladı. Kiralama kapsamındaki araziler için ilan süreci başlarken, mülkiyet devri yapılmadan sezonluk kiralama gerçekleştirilecek ve kira bedeli arazi sahibine ödenecek.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Cemal Emre Kurt
CEMAL EMRE KURT

Türkiye genelinde üst üste iki yıl işlenmeyen tarım arazilerinin yeniden üretime kazandırılmasına yönelik çalışmalara tam gaz devam eden Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 üretim yılı için yürütülen tespit çalışmalarını tamamlarken, kiralama kapsamında değerlendirilen araziler için ilan sürecini başlattı.

Uygulamayla, hisselilik, mülkiyet sorunları, göç, tarımsal faaliyetin bırakılması gibi farklı sebeplerle tarımsal üretimin dışında kalan arazilerin yeniden ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Kesinleşen araziler için gelecek kiralama talepleri İl Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından sonuçlandırılacak. Uygulamada arazinin mülkiyeti el değiştirmeyecek. İki yıl üst üste işlenmediği belirlenen arazi yalnızca tarımsal üretimde kullanılmak üzere sezonluk kiralanacak.

ÖNERİLEN HABERLER
Hal yasası’nın yeni yasama döneminde çıkarılması bekleniyor! Kayıt dışılık azalacak aracı sayısı düşecek
EKONOMİ

Hal yasası’nın yeni yasama döneminde çıkarılması bekleniyor! Kayıt dışılık azalacak aracı sayısı düşecek

KİRA BEDELİ MALİKE ÖDENECEK

Arazi için belirlenecek kira bedeli ise malike ödenecek. Kiracı da araziyi amacı dışında kullanamayacak ve arazinin vasfını değiştiremeyecek. Kiralama yoluyla yeniden üretime kazandırılan araziler Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kaydedilecek.

Bu alanlarda yapılacak üretim aynı zamanda tarımsal üretim planlaması kapsamında değerlendirilecek. Üretim dışında kalan arazilerin yeniden değerlendirilmesinin özellikle gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesine ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
TARLADA 5, MARKETTE 100 TL!
TARLADA 5, MARKETTE 100 TL!
Zincire halka eklendi fiyatlar katlandı
FED KARARI SİNİRLENDİRDİ
FED KARARI SİNİRLENDİRDİ
Trump: Faizi hemen düşürün
PERSONEL ÇOK, HİZMET YOK!
PERSONEL ÇOK, HİZMET YOK!
Okul temizliği için üç formül masada
HUSİLER CEPHEYİ BÜYÜTÜYOR
HUSİLER CEPHEYİ BÜYÜTÜYOR
Bütün dengeler bir anda değişiyor
İKİ YÜZLÜ KANARYA
İKİ YÜZLÜ KANARYA
Avrupa'da bileği bükülmüyor, ligde darmadağın
GIDA TERÖRÜ VAR MIYMIŞ?
GIDA TERÖRÜ VAR MIYMIŞ?
Milyonları etkileyen tezgâh deşifre oldu
'ÖNCE ÇIK, BUNUN HESABINI VER'
'ÖNCE ÇIK, BUNUN HESABINI VER'
Aziz Yıldırım'dan ünlü yorumcuya yaylım ateşi!
KAYIT DIŞI AZALACAK ARACI SAYISI DÜŞECEK
KAYIT DIŞI AZALACAK ARACI SAYISI DÜŞECEK
Hal Yasası’nın yeni dönemde çıkarılması bekleniyor
İPHONE 17'Yİ GERİDE BIRAKTI
İPHONE 17'Yİ GERİDE BIRAKTI
En çok satan telefon serisi belli oldu
FAİZ KARARI AÇIKLANDI!
FAİZ KARARI AÇIKLANDI!
Üç yıl sonra ilk gerçekleşti
SALDIRILAR DERHAL SONA ERMELİ
SALDIRILAR DERHAL SONA ERMELİ
Dışişleri: Mekke'nin hedef alınmasını kınıyoruz
"ENFLASYON ÇOK YÜKSEK"
Fed faiz artırdı, Başkan Warsh konuştu
"PISA'DA OKULLARI BİZ SEÇTİK"
OECD direktörü gazetemize açıkladı!
TURNE GELİRİ GAZZE'YE
TURNE GELİRİ GAZZE'YE
Bağışıyla Sheeran ve Kraft'a meydan okudu!
BUNUN ADINA 'HOŞGÖRÜ' DEDİ
BUNUN ADINA 'HOŞGÖRÜ' DEDİ
Pişkin açıklamalar! "Dünyanın en ahlaklı ordusuyuz"
FED KARARINA DAYANAMADI!
FED KARARINA DAYANAMADI!
Altında ibre tersine döndü
PİYASADAN TOPLATILIYOR
PİYASADAN TOPLATILIYOR
Bir peluş anahtarlıkta üç ayrı risk! Bakanlık devrede
TELEFONDA KAÇIŞ PLANI!
TELEFONDA KAÇIŞ PLANI!
Güllü'nün kızı tırla Fransa'ya kaçacakmış
GTI'IN EN GÜÇLÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
GTI'IN EN GÜÇLÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Volkswagen'den 322 beygirlik elektrikli model
"HUKUKİ ENGEL KALMADI"
CHP’de kongre ve kurultay yolu açıldı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Hal yasası’nın yeni yasama döneminde çıkarılması bekleniyor! Kayıt dışılık azalacak aracı sayısı düşecek
Hal yasası’nın yeni yasama döneminde çıkarılması bekleniyor!
Kaydet
Tarladan sofraya uzanan yolu fırsatçı uzatıyor! Zincire halka eklendi fiyatlar katlandı
Tarladan sofraya uzanan yolu fırsatçı uzatıyor!
Kaydet
Dedesinin ürettiği uçağı torunu uçuracak: Vecihi yine göklerde!
Vecihi yine göklerde!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.