Boş tarlalar için tespit tamamlandı! İşlenmeyen arazilerde yeni kiralama dönemi

Tarım ve Orman Bakanlığı, üst üste iki yıl işlenmeyen tarım arazilerini yeniden üretime kazandırmak için 2026 üretim yılı çalışmalarını tamamladı. Kiralama kapsamındaki araziler için ilan süreci başlarken, mülkiyet devri yapılmadan sezonluk kiralama gerçekleştirilecek ve kira bedeli arazi sahibine ödenecek.

Türkiye genelinde üst üste iki yıl işlenmeyen tarım arazilerinin yeniden üretime kazandırılmasına yönelik çalışmalara tam gaz devam eden Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 üretim yılı için yürütülen tespit çalışmalarını tamamlarken, kiralama kapsamında değerlendirilen araziler için ilan sürecini başlattı.

Uygulamayla, hisselilik, mülkiyet sorunları, göç, tarımsal faaliyetin bırakılması gibi farklı sebeplerle tarımsal üretimin dışında kalan arazilerin yeniden ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Kesinleşen araziler için gelecek kiralama talepleri İl Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından sonuçlandırılacak. Uygulamada arazinin mülkiyeti el değiştirmeyecek. İki yıl üst üste işlenmediği belirlenen arazi yalnızca tarımsal üretimde kullanılmak üzere sezonluk kiralanacak.

KİRA BEDELİ MALİKE ÖDENECEK

Arazi için belirlenecek kira bedeli ise malike ödenecek. Kiracı da araziyi amacı dışında kullanamayacak ve arazinin vasfını değiştiremeyecek. Kiralama yoluyla yeniden üretime kazandırılan araziler Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kaydedilecek.

Bu alanlarda yapılacak üretim aynı zamanda tarımsal üretim planlaması kapsamında değerlendirilecek. Üretim dışında kalan arazilerin yeniden değerlendirilmesinin özellikle gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesine ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlaması amaçlanıyor.

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