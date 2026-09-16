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Ekonomi

Altın Fed kararına dayanamadı! Ons ve gramda sert kayıp

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Altın Fed kararına dayanamadı! Ons ve gramda sert kayıp
Başlık ResmiAltın Fed kararına dayanamadı! Ons ve gramda sert kayıp

Fed'in 25 baz puanlık faiz artışının ardından altın piyasasında yön tersine döndü. Karar öncesinde yükselen ons altın yüzde 2'nin üzerinde düşerek 4.243 dolara, gram altın ise 6.642 TL'ye kadar geriledi.

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Altın piyasasında haftanın en kritik gündem maddesi olan Fed faiz kararı açıklandı. ABD Merkez Bankası'nın politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından altın fiyatlarında yön hızla değişti.

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Altın Fed kararına dayanamadı! Ons ve gramda sert kayıp
Başlık ResmiAltın Fed kararına dayanamadı! Ons ve gramda sert kayıp

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Küresel piyasalar sabah saatlerinde ons altın 4.326 dolardan fiyatlandı.

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Fed'in faiz kararından önce yüzde 1,3 yükselerek ons başına 4.353 dolar seviyesinde işlem gören altın, karar sonrasında Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamalarıyla birlikte sert geriledi.

Altın Fed kararına dayanamadı! Ons ve gramda sert kayıp
Başlık ResmiAltın Fed kararına dayanamadı! Ons ve gramda sert kayıp

Ons altın, karar öncesine göre yüzde 2'nin üzerinde düşüşle 4.243 dolara kadar çekildi.

Gram altın da karar öncesinde yüzde 1,4 yükselişle 6.812 TL seviyesinde bulunurken, Fed sonrası 6.642 TL'ye kadar geriledi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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