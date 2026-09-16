Altın Fed kararına dayanamadı! Ons ve gramda sert kayıp
Fed'in 25 baz puanlık faiz artışının ardından altın piyasasında yön tersine döndü. Karar öncesinde yükselen ons altın yüzde 2'nin üzerinde düşerek 4.243 dolara, gram altın ise 6.642 TL'ye kadar geriledi.
Altın piyasasında haftanın en kritik gündem maddesi olan Fed faiz kararı açıklandı. ABD Merkez Bankası'nın politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından altın fiyatlarında yön hızla değişti.
Fed faizi artırdı, Warsh’ın mesajında 'enflasyon' öne çıktı
Karar öncesinde yükselişte olan ons ve gram altın, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamaları sonrasında kazançlarının önemli bölümünü geri verdi.
FED KARARI PİYASAYI DAĞITTI
Küresel piyasalar sabah saatlerinde ons altın 4.326 dolardan fiyatlandı.
Fed’den üç yıl sonra ilk faiz artırımı
Fed'in faiz kararından önce yüzde 1,3 yükselerek ons başına 4.353 dolar seviyesinde işlem gören altın, karar sonrasında Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamalarıyla birlikte sert geriledi.
Ons altın, karar öncesine göre yüzde 2'nin üzerinde düşüşle 4.243 dolara kadar çekildi.
Gram altın da karar öncesinde yüzde 1,4 yükselişle 6.812 TL seviyesinde bulunurken, Fed sonrası 6.642 TL'ye kadar geriledi.