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Yaşam

İstanbul için tarih verildi! Sağanak kaç gün sürecek? Adil Tek merak edilen soruyu cevapladı

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İstanbul için tarih verildi! Sağanak kaç gün sürecek? Adil Tek merak edilen soruyu cevapladı

Balkanlardan gelen soğuk hava Türkiye’yi etkisi altına alırken, uyarılar peş peşe sıralandı. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbul’da 3 gün boyunca sağanak etkisinin süreceğini belirterek “Cumartesi, pazar yağış artık etkisini kesiyor ve sıcaklıklar artacak” dedi. Tek, eylülün 20'sinden sonra yeniden havaların serinleyeceğini belirtti. Öte yandan Ankara Valiliği ise yarın kentte şiddetli sağanak beklendiğini açıklayarak uyardı.

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Meteoroloji’nin yurt geneli için yaptığı düşük sıcaklık ve sağanak uyarısının ardından, İstanbul’da bu sabah saatlerinde sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Sıcaklığın 30 dereceden 20 derecelere kadar düştüğü kentte sağanak yağışın ne kadar süreceği merak edilirken, Meteoroloji Uzmanı Adil Tek’ten beklenen açıklama geldi.

A Haber ekranlarında yeni haftanın hava durumunu değerlendiren Adil Tek, eylülün ikinci yarısına yaklaşılırken sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inmeye başladığını belirtti.

İstanbul için tarih verildi! Sağanak kaç gün sürecek? Adil Tek merak edilen soruyu cevapladı
Başlık Resmiİstanbul için tarih verildi! Sağanak kaç gün sürecek? Adil Tek merak edilen soruyu cevapladı

“SONBAHAR KENDİNİ HİSSETTİRİYOR”

Tek, "Artık sonbahar kendini hissettiriyor. Yağışlar da beraberinde gelmeye başladı. Şu saatler itibarıyla Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bolu hattında ve başkent Ankara'da yağış özellikle batısından başlayarak kendini göstermeye başladı” dedi.

İstanbul için tarih verildi! Sağanak kaç gün sürecek? Adil Tek merak edilen soruyu cevapladı
Başlık Resmiİstanbul için tarih verildi! Sağanak kaç gün sürecek? Adil Tek merak edilen soruyu cevapladı

“İSTANBUL’DA BİRAZ DAHA ETKİN”

“Özellikle Marmara'nın doğusunda, hatta Sakarya, Karasu civarlarında, Kefken o taraflarında kuvvetli, yoğun yağışlar var” diye belirten Tek “İstanbul, Kocaeli, Sakarya'da biraz daha etkin." Değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul için tarih verildi! Sağanak kaç gün sürecek? Adil Tek merak edilen soruyu cevapladı
Başlık Resmiİstanbul için tarih verildi! Sağanak kaç gün sürecek? Adil Tek merak edilen soruyu cevapladı

“8 DERECELİK BİR DÜŞÜŞ VAR”

İstanbul'daki hava durumuna ilişkin de konuşan Tek beklenen hava durumuna ilişin şöyle konuştu:

Ağırlıklı olarak Anadolu Yakası'nda etkili yağış var. Avrupa Yakası'na doğru da bu yağış kendini göstermeye devam edecek. Geçtiğimiz bir haftalık düşünürsek yaklaşık 30 derecelerin üzerinden 20 derecelere kadar indi. Yani 7-8 derecelik bir düşüş var. Yağışlar bugün daha çok kendini hissettirecek. Yarın da yine ağırlıklı olarak Anadolu Yakası daha etkin.

İstanbul için tarih verildi! Sağanak kaç gün sürecek? Adil Tek merak edilen soruyu cevapladı
Başlık Resmiİstanbul için tarih verildi! Sağanak kaç gün sürecek? Adil Tek merak edilen soruyu cevapladı

YAĞIŞ İSTANBUL’U NE ZAMAN TERK EDECEK?

İstanbul’da Cuma günü de yağış beklendiğini ifade eden Tek “Cumartesi, pazar yağış artık etkisini kesiyor ve sıcaklıklar birkaç derece daha artacak. Gece sıcaklıkları 18 derece ama iç ilçelerde bu değerler İstanbul'da, yani kıyıya uzak olan ilçelerde 15-16 derecelere kadar düşüyor” dedi.

Tek, eylülün 20'sinden sonra yeniden havaların serinleyeceğini belirtti.

İstanbul için tarih verildi! Sağanak kaç gün sürecek? Adil Tek merak edilen soruyu cevapladı
Başlık Resmiİstanbul için tarih verildi! Sağanak kaç gün sürecek? Adil Tek merak edilen soruyu cevapladı

ANKARA VALİLİĞİ’NDEN UYARI

Öte yandan Ankara’da etkili olan sağanak sonrasında Ankara Valiliği bir uyarı yaptı. Yapılan uyarıda şöyle denildi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; yarın (17.09.2026 Perşembe günü) sabah saatlerinden sonra Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
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