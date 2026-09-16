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Dünya

Kopenhag'da sokaklar kapatıldı, "evde kalın" çağrısı yapıldı: Savunma Bakanı'nın evinin yakınında şüpheli drone!

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Kopenhag'da sokaklar kapatıldı,

Danimarka'da Savunma Bakanı Jeppe Bruus'un evinin yakınında bir drone bulunması polisi alarma geçirdi. Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği bölgede yollar kapatılırken, bomba imha uzmanları da inceleme yaptı.

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Rusya kaynaklı güvenlik tehditlerinin Avrupa'da giderek daha fazla tartışıldığı bir dönemde, Danimarka'da bu kez drone hareketliliği polisi alarma geçirdi.

Savunma Bakanı Jeppe Bruus'un yaşadığı Gladsaxe'deki villa mahallesinde bir drone bulunması üzerine polis geniş çaplı operasyon başlattı. Sokaklar kapatılırken bölgeye bomba imha uzmanları sevk edildi, mahalle sakinlerinden ise evlerinden çıkmamaları istendi.

TV 2'nin haberine göre Kopenhag yakınlarındaki Gladsaxe bölgesinde alarm verildi. Savunma Bakanı Bruus'un yaşadığı villa mahallesinde drone bulunduğu ihbarının ardından geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Kopenhagda sokaklar kapatıldı, evde kalın çağrısı yapıldı: Savunma Bakanının evinin yakınında şüpheli drone!
Başlık ResmiKopenhagda sokaklar kapatıldı, evde kalın çağrısı yapıldı: Savunma Bakanının evinin yakınında şüpheli drone!

SOKAKLAR KAPATILDI, VATANDAŞLARA "EVDE KALIN" UYARISI

Polis, "şüpheli bir durumu" araştırmak üzere mahallenin bazı bölümlerini güvenlik çemberine aldı. Bölgedeki bazı yollar trafiğe kapatılırken, mahalle sakinlerinden evlerinden çıkmamaları istendi.

Olay yerine Danimarka Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı EOD mühimmat imha uzmanları ile uzaktan kumandalı bomba imha aracı da sevk edildi.

Savunma Bakanlığı, Bruus'un evinin yakınındaki polis operasyonuyla ilgili ilk aşamada yorum yapmadı.

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DRONE'UN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Geniş çaplı incelemenin ardından Kopenhag Batı Emniyet Müdürlüğü, alarma neden olan drone'un bir hobi drone'u olduğunu açıkladı.

Polis, drone'un tehlike oluşturmadığının belirlendiğini ve bölge sakinlerinin herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya kalmadığını bildirdi:

"Tehlikesiz olduğu değerlendirilen bir hobi drone'u söz konusuydu ve bölge sakinleri için herhangi bir tehlike oluşmadı. Olay yerindeki incelemelerimizi tamamlamak üzereyiz. Her zamanki gibi olay daha ayrıntılı bir şekilde incelenecektir."

Açıklamanın ardından bomba imha ekipleri bölgeden ayrılırken bazı barikatlar da kaldırılmaya başlandı.

Kopenhagda sokaklar kapatıldı, evde kalın çağrısı yapıldı: Savunma Bakanının evinin yakınında şüpheli drone!
Başlık ResmiKopenhagda sokaklar kapatıldı, evde kalın çağrısı yapıldı: Savunma Bakanının evinin yakınında şüpheli drone!

SAVUNMA BAKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Savunma Bakanı Jeppe Bruus da olayın ardından yaptığı açıklamada, sabah saatlerine kadar evinin çevresinde yoğun polis önlemleri bulunduğunu söyledi.

Bruus, polis hareketliliğinin bölgede bulunan drone nedeniyle başladığını belirterek, "Polisin böyle bir şeyi incelemesi tamamen normal bir prosedürdür" dedi.

Drone'un hobi amaçlı olduğunun belirlendiğini açıklayan Bruus, "Her şey kontrol altında. Polis artık bölgeden ayrılmaya hazırlanıyor. Herkes güvende olabilir" ifadelerini kullandı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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