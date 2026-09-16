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Spor

Galatasaray'dan bedelsiz ayrıldı, sebebini açıkladı: Bu durum büyük rol oynadı

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Galatasaray'dan bedelsiz ayrıldı, sebebini açıkladı: Bu durum büyük rol oynadı

Galatasaray'ın Roma ve Hellas Verona'ya kiralık gönderdikten sonra yaz transfer döneminde bonservis kazanmadan yollarını ayırdığı Danimarkalı stoper Victor Nelsson, ülkesinin takımlarından Nordsjaelland'a transfer sürecine açıklık getirdi.

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Galatasaray'da sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedilen Victor Nelsson, 2 Eylül'de Nordsjaelland'a transfer oldu. Danimarka kulübüyle 4 yıllık sözleşme imzalayan 27 yaşındaki savunma oyuncusu, kızının durumu nedeniyle sarı-kırmızılı ekipten ayrıldığını belirtti.

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"KIZIMIN BANA İHTİYACI VAR"

TV2 kanalının "Total Futbol" programına katılan deneyimli stoper, ""Kızımın da kendine has bazı zorlukları ve ihtiyaçları var. Artık eve dönüp onun yanında olmam gereken bir zamandaydım. Onun da bana ihtiyacı var. Doğal olarak, Nordsjaelland'a transferimde bu durum büyük bir rol oynadı" dedi.

Victor Nelsson'un, Galatasaray ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyordu.
Başlık ResmiVictor Nelsson'un, Galatasaray ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyordu.

İKİ DEFA KİRALIK GÖNDERİLDİ

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk tarafından kadroda düşünülmediği için son birkaç yıldır İtalya'nın Roma ve Hellas Verona takımlarına kiralık olarak gönderilen Victor Nelsson, yeniden Danimarka Milli Takımı'na seçildi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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