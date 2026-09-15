Lazio'da Mauro Icardi gelişmesi: Transfer kararını İtalyanlar duyurdu

Galatasaray'dan 30 Haziran'da ayrılan ve son dönemde Lazio'ya imza atacağı iddiasıyla yeniden gündem olan Mauro Icardi hakkında İtalya'dan çarpıcı bir haber geldi.

Galatasaray kariyeri 2,5 ay önce sona eren Mauro Icardi için yaz transfer döneminde Serie A ekibi Lazio'ya yönelik transsfer iddiaları, son günlerde yeniden güçlendi. Ancak dünyaca ünlü oyuncunun, İtalya'ya dönüşü için somut bir gelişme yok.

Mauro Icardi, Galatasaray'da "en çok gol atan yabancı futbolcu" ünvanına sahip.

GATTUSO'DAN ONAY ÇIKMADI

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Arjantinli futbolcunun Lazio'ya transferi spekülasyondan ibaret kalacak ve 33 yaşındaki futbolcu, Lazio'ya imza atmayacak.

Lazio Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun, Icardi'nin transferi konusunda tereddütleri olduğu ve Arjantinli golcüye sıcak bakmadğı belirtildi.

Gennaro Gattuso

GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı forma altına 4 sezonda 134 karşılaşma oynayan Mauro Icardi, 77 gol attı ve 25 asist yaptı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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