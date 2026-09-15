SAIC bünyesindeki Maxus, 42 tonluk eDeliver 420L elektrikli TIR’ını Avrupa’da sergiledi. 615 kWh kapasiteli bataryaya sahip araç, uygun şarj altyapısıyla yüzde 20’den yüzde 80’e 25 dakikada ulaşabiliyor. Markanın yenilikleri arasında sürücüsüz teslimat aracı RoboVan ve 7,5 tonluk eDeliver 75 de bulunuyor.

Maxus, IAA Transportation 2026 kapsamında yalnızca hafif ticari araçlara odaklanan bir marka olmaktan çıkmaya hazırlandığını gösterdi. Şirket, şehir içi teslimat araçlarından 42 tonluk ağır vasıtalara kadar uzanan elektrikli ticari araç ailesini Avrupa’da sahneye çıkardı.

Fuarın en dikkat çekici modeli, Avrupa prömiyerini gerçekleştiren eDeliver 420L oldu. Tamamen elektrikli çekici, uzun yol ve ağır yük taşımacılığında dizel motorlu araçlara alternatif olarak geliştirildi.

615 KWH’LİK BATARYA İÇİN MENZİL AÇIKLANMADI

Maxus eDeliver 420L, CATL tarafından sağlanan 615 kWh kapasiteli yüksek voltajlı bataryadan güç alıyor. Üretici, batarya paketinin kullanım ömrünün 1,5 milyon kilometreye kadar çıkabileceğini öne sürüyor.

Aracın tek şarjla ulaşabileceği menzil ise henüz açıklanmadı. Bu nedenle 615 kWh gibi oldukça yüksek bir kapasiteye sahip olmasına rağmen eDeliver 420L’nin gerçek çalışma koşullarında kaç kilometre yol kat edebileceği bilinmiyor.

Araçta Maxus’un modüler AILink mimarisi ve beş kademeli enerji geri kazanım sistemi bulunuyor. Sürücü, yol ve yük koşullarına göre rejeneratif frenleme seviyesini ayarlayarak enerji tüketimini azaltabiliyor.

42 tonluk elektrikli dev sahnede! Dizel rakiplerine meydan okuyor

25 DAKİKALIK ŞARJ MEGAWATT SEVİYESİNDE ALTYAPI GEREKTİRİYOR

Maxus, eDeliver 420L’nin bataryasının yüksek güçlü bir istasyonda yüzde 20’den yüzde 80’e yaklaşık 25 dakikada doldurulabileceğini açıklıyor.

Bu işlem sırasında bataryaya yaklaşık 369 kWh enerji aktarılması gerekiyor. Şarj kayıpları hesaba katılmadığında bile 25 dakikalık süre, ortalama 880 kW civarında güç anlamına geliyor. Dolayısıyla açıklanan sürenin mevcut otomobil şarj cihazlarıyla elde edilmesi mümkün görünmüyor.

KABİN ÇARPIŞMADA 50 SANTİMETRE GERİYE HAREKET EDİYOR

Maxus, yeni elektrikli TIR’ın kabin güvenliğine de özel olarak dikkat çekiyor. ECE R29 V3.0 standartlarına uygun biçimde geliştirilen kabin, önden çarpışma sırasında 500 milimetreye kadar kontrollü şekilde geriye hareket edebiliyor.

Bu yapı, çarpışma enerjisinin bir bölümünü sönümleyerek kabin içindeki yaşam alanının korunmasına yardımcı oluyor.

42 tonluk elektrikli dev sahnede! Dizel rakiplerine meydan okuyor

ROBOVAN SÜRÜCÜSÜZ TESLİMATA HAZIRLANIYOR

Maxus’un sergilediği bir diğer araç, şehir içindeki son kilometre teslimatları için tasarlanan RoboVan oldu. Direksiyon ve sürücü kabini bulunmayan konsept, Seviye 4 otonom sürüş teknolojisine sahip.

Üç LiDAR sensörü ve 11 kamerayla çevresini takip eden RoboVan, 1.500 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Aracın yükleme alanı ise 6 metreküpün üzerinde.

Geliştirici şirket, sistemin gerçek koşullarda 10 milyon kilometreden fazla test edildiğini ve bu süreçte kazaya karışmadığını iddia ediyor. Ancak RoboVan şimdilik bir teknoloji gösterimi niteliğinde.

eDELİVER 75 ŞEHİR İÇİ DAĞITIMA YÖNELİK

Almanya prömiyeri yapılan eDeliver 75, 7,5 tonluk toplam ağırlık sınıfında konumlandırılıyor. Modelde 120 kWh kapasiteli batarya bulunurken WLTP menzili 250 kilometreye kadar açıklanıyor.

Elektrikli kamyon 120 kW DC şarj desteğine sahip. Bataryanın yüzde 20’den yüzde 80’e ulaşması yaklaşık 30 dakika sürüyor. Şasi kabin versiyonunda taşıma kapasitesi 4.590 kilograma kadar çıkabiliyor.

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