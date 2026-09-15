Almanya'da hükümet krizi! Merz'in koltuğu sallanıyor: 30 milletvekili harekete geçti

Almanya'da Başbakan Friedrich Merz üzerindeki siyasi baskı giderek artarken, gözler pazar günü yapılacak kritik CDU toplantısına çevrildi. Merz'in parti yönetiminde "dolaylı güven oylaması" niteliği taşıyacak bir hesaplaşmaya hazırlandığı öne sürüldü. Merz'in yeterli desteği bulamaması halinde "şansölye değişimi" senaryosunun gündeme gelmesi bekleniyor.

Alman basının haberine göre Almanya Başbakanı Merz, pazar günü yapılacak eyalet seçimlerinin ardından CDU Başkanlık Kurulu'nu Berlin'deki parti merkezinde toplamayı planlıyor.

İddialara göre kritik toplantıda Merz için "dolaylı güven oylaması" yapılması bekleniyor.

Parti yönetiminin Merz'in liderliğinde reform sürecine devam etmek ya da şansölye değişikliğini gündeme almak arasında bir tercih yapacağı açıklandı.

Merz'in parti içindeki desteğini kaybetmesi halinde ise Almanya'da başbakan değişikliği gündeme gelecek.

Almanya merkezli FOCUS'un aktardığına göre toplantı için resmi davet de gönderildi. CDU Başkanlık Kurulu'nun pazar günü saat 17.00'de bir araya gelmesi planlanıyor.

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"YA DESTEKLEYİN YA DA YERİME İSİM BULUN"

Merz'in görevinden gönüllü olarak ayrılmayı düşünmediği, ancak parti yönetiminin kendisine desteğini çekmesi durumunda yerine geçecek ismin de aynı anda ortaya konulmasını isteyeceği öne sürüldü.

CDU içerisinde henüz Merz'in yerine geçmesi konusunda üzerinde uzlaşılmış bir isim bulunmuyor.

30 MİLLETVEKİLİ "ŞANSÖLYE DEĞİŞİMİNİ" KONUŞUYOR

Merz üzerindeki baskının yalnızca parti yönetimiyle sınırlı olmadığı da öne sürüldü. FOCUS'un CDU kaynaklarına dayandırdığı haberine göre 208 milletvekilinden oluşan Birlik Grubu içerisinde yaklaşık 30 milletvekili "şansölye değişimi" ve "azınlık hükümeti" senaryolarını değerlendirildi.

Söz konusu grubun parti içinde henüz çoğunluğu sağlayamadığı aktarıldı. Ancak seçimlerden çıkabilecek olumsuz bir sonucun Merz'e karşı yürütülen girişimleri hızlandırabileceği kaydedildi.

BM PROGRAMINI ERTELEDİ

Alman Şansölye'nin kritik parlamento grubu toplantısına katılmak için New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hareketini ertelediği iddia edildi.

CDU içerisinde Merz'e yönelik eleştiriler artarken bazı önemli isimler ise şansölyeye destek verdi. Hessen Başbakanı Boris Rhein, Almanya'nın kadro tartışmaları yerine "kararlı eylemlere ve cesur reformlara" ihtiyacı olduğunu söyledi.

Pazar günü yapılacak toplantı ve eyalet seçimlerinden çıkacak sonuçların Merz'in siyasi geleceği açısından kritik olması bekleniyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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