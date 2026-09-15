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Raci Şaşmaz, Osman Sınav’ın Kurtlar Vadisi’nden neden ayrıldığını anlattı

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Raci Şaşmaz, Osman Sınav’ın Kurtlar Vadisi’nden neden ayrıldığını anlattı

Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında ifade veren Raci Şaşmaz, Osman Sınav’ın Kurtlar Vadisi’nden ayrılmadan önce tehdit aldığını, çocuklarını gerekçe göstererek projeyi bırakmak istediğini söylediğini öne sürdü. Sınav ise yıllar önce ayrılık nedeni için, “Bu benimle sır olarak gidecek” demişti.

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Silivri Cezaevi’nde 2011 senesinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü ile alakalı yapılan soruşturma kapsamında, ifade veren "Kurtlar Vadisi" dizisinin senaristlerinden Raci Şaşmaz’ın savcılık ifadesi meydana çıktı. Şaşmaz, "Kaşifoğlu karakteri istihbarat içi çatışmaları anlatmak için oluşturuldu, hikayesi bittiğinde ise dizide öldürülerek başka karakterlere ve konulara geçildi. Bu tamamen dizi kurgusudur. FETÖ’cü Ali Fuat Yılmazer’in senaryoya müdahale ettiğine dair iddialar dolaşıyor ise de bu haberler tamamen iftiradır" dedi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma çerçevesinde Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan’ın ifadelerine başvuruldu. Senaristler, dün "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade vermek için Silivri Adliyesi’ne geldi.

Raci Şaşmaz, Osman Sınav’ın Kurtlar Vadisi’nden neden ayrıldığını anlattı
Başlık ResmiRaci Şaşmaz, Osman Sınav’ın Kurtlar Vadisi’nden neden ayrıldığını anlattı

"DİZİYİ KARALAMAK İÇİN"

Savcılıkta uzun yıllar "Kurtlar Vadisi" dizisinin senaristliğini yaptığını aktaran Şaşmaz, dizinin belirli iddialarla itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını iddia etti. Şaşmaz, "Bu fenomen diziyi karalamak için iki husus seçildi. Birisi şiddet, diğeri ise bunlar birilerinden belge ve bilgi alıyorlar mı hususu" ifadelerini kullandı.

Şaşmaz, kendileri hakkında ortaya atılan iddiaları kabul etmeyerek, "Bu açık iftiraya 20 yılda çeşitli kerelerle cevap verildi, bir kez daha verelim: Legal ya da illegal hiçbir güç ya da suç odağıyla irtibatımız yoktur, olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Raci Şaşmaz, Osman Sınav’ın Kurtlar Vadisi’nden neden ayrıldığını anlattı
Başlık ResmiRaci Şaşmaz, Osman Sınav’ın Kurtlar Vadisi’nden neden ayrıldığını anlattı

"AÇIK KAYNAKLARDAN YARARLANDIK" SAVUNMASI

Dizinin senaryosunun nasıl oluşturulduğunu aktaran Şaşmaz, "Kurtlar Vadisi toplumun fotoğrafını çeker ve açık kaynaklardan yararlanarak bunları drama gücüyle izleyicinin anlayabileceği bir formata getirip kamuoyuna arz eder" dedi.

Şaşmaz, Kozinoğlu ile ilişkilendirilen Kaşifoğlu karakterinin de kurgu olduğunu söyleyerek, "Kaşifoğlu karakteri istihbarat içi çatışmaları anlatmak için oluşturuldu, hikayesi bittiğinde ise dizide öldürülerek başka karakterlere ve konulara geçildi. Dizideki karakterin ölümü konunun bitimini ifade eder. Gerçek hayatla ilgisi yoktur" ifadelerini kullandı.

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"İSKENDER BÜYÜK" ÖRNEĞİNİ VERDİ

Dizideki İskender Büyük karakterini de örnek gösteren Şaşmaz, "Şöyle ki İskender Büyük karakteri de dizide ölmüş, ancak o karaktere ilham verdiği söylenen gerçek kişiler hayattadır" açıklamasını yaptı.

Kozinoğlu’nun ölümünün soruşturulmasından memnun olacaklarını söyleyen Şaşmaz, "Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünü araştırmak savcılık makamının işidir. Bundan ancak memnuniyet duyarız. Cinayete kurban gittiyse ya da ölümünde ihmaller varsa bunların ortaya çıkması ve dahli bulunanların cezalandırılması, tüm kamuoyu gibi bizim de talebimizdir" dedi.

"TAMAMEN DİZİ KURGUSUDUR"

Şaşmaz, Kaşifoğlu karakterinin Kozinoğlu’nun ölümünü önceden bildiği doğrultusundaki iddialar ile alakalı ise, "Bu tamamen dizi kurgusudur. Hayal ürünü karakterlerin birleşiminden oluşur. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur" ifadelerini kullandı.

Şaşmaz, sosyal medyada eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer’in senaryoya müdahale ettiği yönündeki iddiaları da reddetti.

Şaşmaz, "Ayrıca sosyal medyada FETÖ’cü Ali Fuat Yılmazer’in senaryoya müdahale ettiğine dair iddialar dolaşıyor ise de bu haberler tamamen iftiradır. Ali Fuat Yılmazer’i ben tanımam, herhangi bir ilişkim olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Osman Sınav
Başlık ResmiOsman Sınav

"OSMAN SINAV TEHDİT ALDIĞINI SÖYLEDİ"

Şaşmaz’ın ifadesindeki en dikkat çeken kısımlardan biri ise Osman Sınav’ın diziden ayrılış süreci ile alakalı söyedikleri oldu.

Şaşmaz’a göre Osman Sınav zaman zaman senaryo ile alakalı birtakım fikir ve tavsiyelerde bulunmak istedi. Fakat Şaşmaz, bunu sakıncalı gördüğü gerekçesiyle kabul etmedi.

"BU BENİMLE SIR OLARAK GİDECEK"

İfadesinde, bu süreçten sonra Osman Sınav’ın kendisine tehdit aldığını, çocuklarının bulunduğunu ve projeyi bırakmak istediğini söylediğini aktaran Şaşmaz, Sınav’ın Kurtlar Vadisi’nden ayrılmasının bu şekilde gerçekleştiğini ileri sürdü.

Öte yandan 20 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybeden Osman Sınav, katıldığı bir televizyon programında "Kurtlar Vadisi’nin yönetmenliğini neden bıraktınız?" sorusuna "Bu soruya hiç cevap vermedim. Bu benimle sır olarak gidecek" cevabını vermişti.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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