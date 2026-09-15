Yola attıkları çöpü aracın içine fırlattı! Motosikletli gençten sert tepki

Eskişehir'de seyir halindeki bir otomobilden yola çöp atıldığını fark eden motosiklet sürücüsü, yere düşen çöpü alarak aracın açık penceresinden içeri attı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Ahmet Rasim Caddesi üzerinde trafikte seyreden bir otomobilden yola çöp atıldığını gören motosiklet sürücüsü Ç.E., durarak yerdeki çöpü aldı.

ÇÖPÜ ARACIN İÇİNE ATTI

Otomobili takip eden sürücü, açık olan araç camından çöpü tekrar içeri attı. Çevredeki diğer sürücülerin şaşkınlıkla izlediği anlar, motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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