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T-Otomobil

460 km menzilli elektrikli ticari geliyor! İşte Kia PV7'nin özellikleri

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460 km menzilli elektrikli ticari geliyor! İşte Kia PV7'nin özellikleri

Kia, PV5’in üzerinde konumlandırdığı yeni elektrikli ticari aracı PV7’yi tanıttı. 800 voltluk mimariye sahip model; 460 kilometrenin üzerinde menzil, 1.200 kilograma kadar taşıma kapasitesi ve dokuz kişilik yolcu seçeneği sunacak.

460 km menzilli elektrikli ticari geliyor! İşte Kia PV7'nin özellikleri

Kia, Almanya’da düzenlenen IAA Transportation 2026 kapsamında yeni PV7’nin dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

Markanın tamamen elektrikli PBV ürün ailesinin ikinci üyesi olan PV7, hem yük hem de yolcu taşımacılığına yönelik farklı gövde seçenekleriyle geliştirildi.

Kia’nın PBV modellerine özel E-GMP.S platformunu kullanan araç, daha küçük PV5’e kıyasla geniş iç hacmi, yüksek taşıma kapasitesi ve uzun mesafeli kullanıma uygun elektrikli altyapısıyla ayrılıyor. PV7’nin Avrupa ve Güney Kore satışlarının 2027’nin ikinci yarısında başlaması planlanıyor.

460 km menzilli elektrikli ticari geliyor! İşte Kia PV7'nin özellikleri

İKİ FARKLI BATARYA SEÇENEĞİ SUNULACAK

Kia PV7’de 71,5 kWh ve 96,2 kWh kapasiteli iki NCM batarya seçeneği bulunacak. Kullanılan batarya, gövde tipi ve pazara bağlı olarak elektrik motoru 200 kW, yani yaklaşık 268 HP güç ve 420 Nm tork üretecek.

İlk aşamada önden çekişli olarak satışa sunulacak PV7’ye daha sonra dört tekerlekten çekişli bir versiyon da eklenecek.

En büyük bataryaya sahip PV7 Cargo Long Range için WLTP ölçümüne göre 460 kilometrenin üzerinde menzil hedefleniyor.

460 km menzilli elektrikli ticari geliyor! İşte Kia PV7'nin özellikleri

YÜZDE 10’DAN YÜZDE 80’E 25 DAKİKADA ŞARJ

PV7, 800 voltluk elektrik mimarisi üzerine geliştirildi. Araç, uygun koşullarda 350 kW’lık DC hızlı şarj istasyonuna bağlandığında bataryasını yüzde 10’dan yüzde 80’e yaklaşık 25 dakikada doldurabilecek.

PV7 aynı zamanda Kia modelleri arasında iki ayrı şarj girişine sahip ilk araç olacak. Ön tarafta AC ve DC şarjı destekleyen ana bağlantı noktası bulunurken aracın arka yan bölümüne isteğe bağlı ikinci bir AC şarj girişi yerleştirilebilecek.

V2L özelliği sayesinde bataryadaki enerji elektrikli el aletlerini, iş ekipmanlarını ve diğer cihazları çalıştırmak için de kullanılabilecek.

460 km menzilli elektrikli ticari geliyor! İşte Kia PV7'nin özellikleri

KİA PV7 CARGO 8 METREKÜPE KADAR YÜK TAŞIYACAK

PV7 Cargo’nun uzun gövdeli versiyonu VDA standardına göre 6,1 metreküp yükleme alanına sahip olacak. Yüksek tavanlı modelde bu hacim 8 metreküpe kadar çıkacak.

Uzun gövdeli versiyonun azami taşıma kapasitesi 1.165 kilogram, kompakt modelinki ise 1.200 kilogram olarak açıklandı. PV7 Cargo Long, 550 mm’lik yükleme yüksekliği sayesinde üç Euro paleti taşıyabilecek.

Aracın ağır yüklere özel sürüş modu, taşınan ağırlığa göre motor tepkilerini ve sürüş sistemlerini ayarlayacak.

Kullanıcılar yukarı doğru açılan geleneksel bagaj kapağı ile dar alanlarda yüklemeyi kolaylaştıran çift kanatlı arka kapı arasında seçim yapabilecek.

Akıllı anahtarla araçtan uzaklaşıldığında elektrikli sürgülü kapıyı otomatik olarak kapatan Smart Walk Away sistemi, kapıların uzaktan kontrol edilmesi ve yük bölümünün bağımsız kilitlenmesi gibi özellikler de ticari kullanımı kolaylaştıracak.

460 km menzilli elektrikli ticari geliyor! İşte Kia PV7'nin özellikleri

YOLCU VERSİYONU DOKUZ KİŞİLİK OLACAK

PV7 Passenger; personel servisi, otel ve havalimanı transferi, araç kiralama, turizm ve geniş aile kullanımı düşünülerek geliştirildi. Model küresel pazarlarda dokuz, Güney Kore’de ise 11 kişiye kadar yolcu taşıyabilecek.

Yedi koltuklu versiyonda uzun kızaklar üzerinde hareket eden ve gerektiğinde kolayca çıkarılabilen koltuklar kullanılacak. Dokuz kişilik model ise müşteri ihtiyacına göre üç veya dört koltuk sırasıyla tercih edilebilecek.

Arka bölüm için ayrı iklimlendirme sistemi, elektrikli sürgülü kapılar, 100 watt gücünde USB-C bağlantıları ve farklı eşya saklama alanları sunulacak. Yolcu versiyonunda ortam aydınlatması ve mola sırasında masaya dönüştürülebilen orta konsol da alınabilecek.

460 km menzilli elektrikli ticari geliyor! İşte Kia PV7'nin özellikleri

ANDROİD AUTOMOTİVE TABANLI KABİN

Kia PV7’nin kokpitinde 12,9 ve 14,6 inç boyutlarında iki ekran görev yapacak. Android Automotive OS tabanlı Pleos Connect sistemi, çevrim içi navigasyon, uygulama mağazası, değiştirilebilen ekran düzenleri ve kablosuz yazılım güncellemelerini destekleyecek.

Gleo AI adlı yapay zeka destekli sesli asistan üzerinden araç işlevleri, navigasyon ve mesajlaşma özellikleri doğal konuşma komutlarıyla kontrol edilebilecek.

Uzun gövdeli PV7, 5.350 mm uzunluğa, 1.995 mm genişliğe ve anten hariç 1.990 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi ise 3.500 mm olarak açıklandı.

Günlük ticari kullanımda hasar görme ihtimali yüksek olan tampon köşeleri, çamurluk çevreleri ve kapı kaplamaları değiştirilebilir parçalar halinde tasarlandı. Böylece küçük kazalarda bütün tampon veya büyük gövde parçalarının değiştirilmesine gerek kalmayacak.

460 km menzilli elektrikli ticari geliyor! İşte Kia PV7'nin özellikleri

23 FARKLI PV7 VERSİYONU HAZIRLANIYOR

Kia, PV7 ailesini satışa çıktıktan sonra toplam 23 farklı versiyona genişletmeyi planlıyor. Ürün gamında kısa ve uzun gövdeli Cargo modelleri, yüksek tavan seçeneği, farklı uzunluklara sahip Passenger versiyonları ve üstyapı üreticileri için şasi kabin bulunacak.

Ambulans, soğutuculu taşıma aracı, karavan, servis aracı ve farklı ticari dönüşümler de standartlaştırılmış bağlantı sistemi üzerinden hazırlanabilecek.

PV7 Passenger ve Cargo’nun Avrupa ile Güney Kore’de 2027’nin ikinci yarısında satışa sunulması planlanıyor.

Fiyatlar ve Türkiye satış takvimi henüz açıklanmadı.

Kia’nın PV7’den daha büyük elektrikli ticari aracı PV9 ise 2029 yılında ürün ailesine katılacak.

Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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