460 km menzilli elektrikli ticari geliyor! İşte Kia PV7'nin özellikleri

İKİ FARKLI BATARYA SEÇENEĞİ SUNULACAK

Kia PV7’de 71,5 kWh ve 96,2 kWh kapasiteli iki NCM batarya seçeneği bulunacak. Kullanılan batarya, gövde tipi ve pazara bağlı olarak elektrik motoru 200 kW, yani yaklaşık 268 HP güç ve 420 Nm tork üretecek.

İlk aşamada önden çekişli olarak satışa sunulacak PV7’ye daha sonra dört tekerlekten çekişli bir versiyon da eklenecek.

En büyük bataryaya sahip PV7 Cargo Long Range için WLTP ölçümüne göre 460 kilometrenin üzerinde menzil hedefleniyor.