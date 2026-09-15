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Kültür - Sanat

Moğollar çağı yeniden okunuyor! Dünya tarihçileri Anadolu ve İslam dünyası için bir araya geliyor

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Moğollar çağı yeniden okunuyor! Dünya tarihçileri Anadolu ve İslam dünyası için bir araya geliyor

Anadolu tarihinin kırılma noktası Moğol istilası, Konya'da uluslararası sempozyumla masaya yatırılıyor. Selçuk Üniversitesi öncülüğündeki "Moğollar Çağında Anadolu ve İslam Dünyası" başlıklı sempozyum dünya üniversitelerinden akademisyenleri bir araya getiriyor.

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Ali Tüfekçi
ALİ TÜFEKÇİ

Tarihin en büyük kırılma noktalarından biri olan Moğollar dönemi ve etkileri, uluslararası ölçekte düzenlenecek devasa bir sempozyumla Konya’da masaya yatırılıyor.

V. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu kapsamında gerçekleştirilecek olan “Moğollar Çağında Anadolu ve İslam Dünyası Uluslararası Sempozyumu”, 17 Eylül perşembe günü Bayır Diamond Hotel’de yapılacak.

İşte programdan detaylar...

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ULUSLARARASI AKADEMİK KADRO

"Büyük Olaylar, Büyük Adamlar, Büyük Dönüşümler Yüzyılı" alt başlığıyla düzenlenen sempozyum; Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü, Türk Tarih Kurumu, Yunus Emre Enstitüsü, TİKA, Türk Akademisi ile Selçuklu, Karatay ve Meram belediyelerinin destek ve iş birliğiyle gerçekleşecek.

11 farklı ülkeden ve yerli katılımcılarla birlikte toplam 63 akademisyen katılarak tebliğ sunacak.

"TARİHİN EN UZUN YÜZYILI"

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Demirci basın açıklamasında şu noktalara dikkat çekti:

Bu yüzyıl yalnızca yıkım ve istilanın değil; yoğun etkileşim, dolaşım ve yeniden yapılanmanın da yaşandığı “tarihin en uzun yüzyılı” olarak nitelendirilmektedir. Özellikle 1243 Kösedağ Muharebesi sonrası Anadolu’da derin sarsıntılar yaşanmış; demografik yapı dönüşmüştür. İlhanlı hâkimiyeti döneminde (1256-1335), bilhassa Gazan Han’ın idari ve mali reformları İslamlaşma sürecini hızlandırmış, siyasi yapıları derinden etkilemiş; beyliklerin yükselişine ve ilerleyen dönemde Osmanlı gibi yeni güçlerin oluşumuna zemin hazırlamıştır. Bu dönem, “büyük olaylar” kadar “büyük adamlar”ın da öne çıktığı bir süreçtir. Cengiz Han, Hülâgû Han, Gazan Han gibi Moğol liderlerin yanı sıra Celâleddin Harezmşah, II. Gıyâseddin Keyhüsrev, Mevlânâ Celâleddin Rûmî ve Hacı Bektaş-ı Veli, Cüveynî, Baycu Noyan, Celâleddin Karatay, Sirâceddin Urmevî gibi figürler, bireysel aktörlerin tarihsel süreçleri yönlendirmedeki rolünü açıkça göstermektedir. Pax Mongolica çerçevesinde ticaret yollarının canlanması, sanat ve mimaride yeni üslupların doğması ve kültürel sentezin oluşması da bu yüzyılın önemli boyutları arasındadır. İşte bu çok yönlü dönüşüm süreçlerini disiplinler arası bir bakışla ele almak amacıyla, 17-18 Eylül 2026 tarihlerinde Konya’da “Moğollar Çağında Anadolu ve İslam Dünyası: Büyük Olaylar, Büyük Adamlar ve Büyük Dönüşümler Yüzyılı” Uluslararası Sempozyumu’nu düzenliyoruz.

Dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden bilim insanlarını bir araya getiren sempozyumda, Moğol istilasının siyasi, hukuki, sosyo-ekonomik, dini ve kültürel yansımaları iki gün boyunca çok yönlü olarak tartışılacak.

Sempozyum süresince Cengiz Han ve Cüveynî salonlarında gerçekleştirilecek oturumlarda Moğol istilasının şehirlerde yol açtığı yıkım ve dönüşüm, Memlük-İlhanlı ilişkileri, Moğol hatunlarının diplomatik nüfuzu ve yerel direnişler, Moğol hâkimiyetindeki Anadolu'da dillerin (Arapça, Farsça, Türkçe) izleri, Moğolların Türkleşmesi ve İslamlaşması, etnik algı ve tarih yazıcılığı gibi konular işlenecek.

17-18 Eylül tarihlerinde düzenlenecek sempozyum boyunca Anadolu tarihinin karanlık kalan noktalarına ışık tutulacak.

Sempozyum dünyanın çeşitli üniversitelerinden akademisyenleri bir araya getirmesiyle dikkat çekiyor. Moğolistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, ABD, Birleşik Krallık, Avustralya, Mısır, Ürdün ve İran'dan katılım sağlanacak. 11 farklı ülkeden ve yerli katılımcılarla birlikte toplam "63 bilim insanı" katılacak ve tebliğ sunacak.

Moğollar çağı yeniden okunuyor! Dünya tarihçileri Anadolu ve İslam dünyası için bir araya geliyor
Başlık ResmiMoğollar çağı yeniden okunuyor! Dünya tarihçileri Anadolu ve İslam dünyası için bir araya geliyor

Tebliğ sunacak araştırmacıların temsil ettiği üniversiteler:

Moğolistan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (MUST), Birleşik Krallık St. Andrews Üniversitesi, Avustralya Ulusal Üniversitesi (ANU Mongolia Institute), Ürdün Üniversitesi (The University of Jordan), Özbekistan İmam Buhârî Uluslararası Araştırma Merkezi, Ayn Şems Üniversitesi (Ain Shams University), İran Tebriz İslam Sanatları Üniversitesi, Azerbaycan Ulusal Tarih Müzesi, Türkmenistan İlimler Akademisi El Yazmaları Enstitüsü, Avusturya Bilimler Akademisi, Stanford Üniversitesi (ABD), Rutgers Üniversitesi (ABD), Georgia Üniversitesi (ABD).

Programda konuşacak akademisyenler ve tebliği konuları ise şöyle:

ÜnvanTebliğ Konusu
Enkhbat AVİRMEDProf. Dr.Ögedey Han’ın Müslümanlara Yönelik Politikası ve Faaliyetleri
A. C. S. PEACOCKProf. Dr.Central Asians in Anatolia in the Mongol Period
Michael HOPEProf. Dr.A Study of Bishop Sargis and the Armenian Clergy in Early Ilkhanid Anatolia (1256-1276)
Sara Nur YILDIZ ARSLANDr.The Juvayni Brothers’ Investment in Trade, Infrastructure and the Economic Integration of the Ilkhanid Lands from the Black Sea to the Persian Gulf, 1262-1283
Ömer SUBAŞIProf. Dr.Harezim Bölgesinin Moğollar Tarafından Yıkımı
Nadir KARAKUŞProf. Dr.Niğde Beylerbeyi Hatiroğlu Şerafeddin ve Moğollarla Mücadelesi
Ghaidaa KHAZNAHKATBİProf. Dr.A Glimpse into the Cultural Interactions in The Islamic World between The Mamluks and The Mongols after The Battle of Ain Jalut (658 AH/1260 CE)
Otabek MUKHAMMADIEVDoç. Dr.Maveraünnehr’in Moğollar Tarafından İşgali
Gurban HÜSEYNOVDr.Azerbaycan’a Yapılan İlk Moğol Saldırıları ve Sonuçları
Saadettin Yağmur GÖMEÇProf. Dr.Türklerde Yada veya Yeşim Taşı Geleneğine Dair Bazı Tespitler
Mustafa UYARProf. Dr.Memlük-İlhanlı İlişkilerinin Ana Dinamikleri
Muhammed Bilal ÇELİKProf. Dr.İlhanlı-Anadolu İlişkilerinde Moğol Hatunları: Diplomatik Aracılık ve Hanedan Nüfuzu
Derya Deniz GEZERDr.Moğol Sonrası Anadolu’da Valilikten Hükümdarlığa: Alaaddin Eratna’nın İdari Liyakati ve Siyasi Meşruiyet İnşası
Aigerim ABDİKHANOVADr.Cengiz Ulusu’nda İslamın Yayılışı ve Kazak Hanlığı’nın Oluşumuna Etkisi
Zhomart ZHENGİSDoç. Dr.Otyrar Savaşı ve Etno-Politik, Dini-Manevi Doğası ve Sonuçları: (Doğu Verilerine Dayanarak)
Bekzod ABDİRİMOVDoç. Dr.Moğol İstilasının Türkistan’dan Anadolu’ya Zorunlu Göçlere Etkisi: Harezmli Muhacirler Örneği
Utkir ABDULLAYEVDoç. Dr.Çağatay Ulusu’nda Moğolların Türkleşmesi ve İslamlaşması
Esra ŞAHİNDr.Moğol Döneminde Türkmen Muhalefeti: İsyan, Direniş ve Meşruiyet Tartışmaları
K. K. ZHYLKYSHYBAYEVADr.Kazak Halkının Oluşumunda Moğolların Yeri ve Rolü
Emek ÜŞENMEZDoç. Dr.Moğol Hâkimiyetindeki Anadolu’da Arapça, Farsça ve Türkçe: Yazmalar Üzerinden Dillerin Otorite İzini Sürmek (1233-1333)
Hayrettin İhsan ERKOÇDoç. Dr.Oğuz Han Kimdi? Moğol Dönemi Bağlamında Bir Türk Efsanesinin Biçimlenişi
Vesile ALBAYRAKDoç. Dr.Ahmedî’nin Gözüyle “Öteki”: İskendernâme’de Moğol İmajı ve Etnik Algı
Rumeysa BAKIR DAYIDoç. Dr.Moğol İstilasının Arap Tarih Yazıcılığı ve Edebî Üsluba Etkisi: İbnü’l-Esîr, Zehebî ve İbn Kesîr Örneği
Mustafa DEMİRCİProf. Dr.Moğol İstilası İslam Dünyası’nda Gerilemeye Neden Oldu mu?
Vanchigdash CHULUUNKHÜÜProf. Dr.Accounts of The Islamic World in Mongolian Historical Sources
Barış METEProf. Dr.Batı Perspektifinden Moğollar ve Moğol Hâkimiyeti
Abdul Metin ÇELİKBİLEKDr. Öğr. ÜyesiÇingiz-nâmelerde Türk ve Moğol Boylarının Ortaya Çıkışı
Burak Nazif SARICIArş. Gör.Moğol Dönemi Selçuklu Tarihyazımında İdeal Hükümdarın İnşası ve Bir Dönem Eleştirisi (1204-1237)
Özkan DAYIDoç. Dr.İlhanlı Devletinin İdari ve Mali Yapılanmasında Müslüman Devlet Adamlarının Rolü
Çetin KAYADoç. Dr.Çağatay Hanı Mübarekşah’ın Siyasi ve Dinî Kimliği Üzerine Bir Değerlendirme
Firdevs ÖZENDr. Öğr. ÜyesiAnadolu’da Moğol Hâkimiyetine Karşı Yerel Bir Direniş: Emîr Ali Bahadır’ın Siyasî ve Askerî Faaliyetleri
Yavuz DELİBALTADr. Öğr. ÜyesiTürkiye Selçuklu İdaresinde Bir İlhanlı Temsilcisi: Mücîrüddin Emîrşah ve Kişiliği
Abdullah BURGUDr. Öğr. Üyesiİlk Dönem Moğol İdaresinde Görev Yapan Müslüman Devlet Adamları
Abdirrahim DEVLETDr.Moğol İmparatorluğunda Uygur Elitleri
Ekrem KALANProf. Dr.Moğollar’ın İslam’a ve İslam Dünyası’na Bakışı: Algı, Etkileşim ve Dönüşüm
Ramazan ALTINTAŞProf. Dr.Yüzyıl Moğol İstilasının İslam Kelâm Düşüncesine Etkileri: “Travma, Hicret ve Yeni Sentezler”
Farbod MAZLUMİDr.Tarihî Kronikler Işığında Olcaytu’nun Şîa’ya İntisabında Allâme Hillî’nin Rolü Meselesi
Hatice AKSOYDr.Erdebil Tekkesinin Siyasi ve Mezhepsel Dönüşümünde İlhanlı Etkisi
Yasemin KAYA Anadolu Selçuklu Şehzadesi Mesud’un Evlilik Krizi: İslâm Hukuku ile Moğol Töresi Arasında Bir Çatışma
Ghada Abdel Salam NAGY YOUSSEF FAYEDProf. Dr.İslam El Yazması Resimleri Işığında Moğol Hanları Çağında Esirlere Muamele
Ahad Nejad EBRAHİMİDoç. Dr.Architecture, Waqf, and the City in Ilkhanid Iran: The Formation of Organized Multifunctional Complexes
Ayşegül BEKMEZ YELENDr. Öğr. ÜyesiMoğol İstilası Sonrası Anadolu’da Yapı Organizasyonunun Dönüşümü: Bânîler, Sanatçılar ve Vakıflar Üzerinden Bir Değerlendirme
Aysulu İSKENDEROVADr.Moğol Döneminde Harezm ve Anadolu Sanatı: Sanatsal Paralellikler ve Gelişim Özellikleri
Ogulmaya SAMİZADE Horasan’da Moğol İzleri
İsmail TURANDr. Öğr. ÜyesiNişabur’un Moğollar Tarafından İşgali ve Tahribatı
Mikail DEVEBAKANDr.Nişabur’un Moğollar Tarafından İşgali ve Tahribatı
Ferhat ÇİFTÇİDr.Afganistan Sahasında Moğol İstilası ve Tarihi Coğrafya
Büşra BAĞCIDr.İlhanlı İdaresinde Dârü’l Mülk Konya: Emîr Çoban ve Timurtaş Noyan Dönemleri (1314-1328)
Feyzullah TAT 1258 Bağdat’ın Düşüşü ve Kütüphane Miti: Memlük Tarihçiliğinin Propagandası Üzerine Bir İnceleme
Zeynep ÖZTÜRK Sultan Hanı Savaşı ve Anadolu’da Moğol Hâkimiyetinin Kurumsallaşma Süreci
Mustafa TANRIVERDİDr. Öğr. Üyesiİlhanlı Dönemi Anadolu’da Yargı Sistemi: Suç ve Ceza
Murat HANARDr.Moğollar Çağında Anadolu’da Demografik Dönüşüm: Kösedağ Savaşı Sonrası Nüfus Hareketleri
Selma DÜLGEROĞLUDr.Anadolu’da Basılan Moğol Sikkeleri
Mahmut DEMİRDr.Selçuklu Türkiyesi’nde Moğollara Tâbiiyetin Sembolü Olarak Yarlıg ve Payza
Betül ERKOYUNCU İlhanlı Merkezi Otoritesinin Anadolu Eyaletindeki Temsili: Şehzadelerin Eyalet İdaresindeki Statüsü, İdarî, Askerî ve Malî Yetkileri (1256-1335)
Nilüfer CENGİZ Moğol Saray Seramonileri ve Teşrifatı
Mehmet KALAYCIProf. Dr.İlhanlılar Döneminde Bir İlim Şehri Olarak Tebriz ve Anadolu’ya Etkisi: İstinsah ve İcazet Kayıtları Üzerinden Bir Okuma
Abdulkadir KARAKUŞProf. Dr.Moğol Tahakkümü Altında Bir Başkadı: Beyzâvî’nin Tefsirinde Adalet ve Siyasi Otorite Kavramlarının Analizi
Hakan EKMEKCİDoç. Dr.Moğol Tıbbı ve Kökenleri: Çin-Hint-Mogol ve Türk- Tıbbının Büyük Sentezi
Dilara ALTAŞDr. Öğr. ÜyesiMerağa’dan İznik’e: Hey’et İlminin İlhanlı Geleneğinden Osmanlı İlim Dünyasına İntikali
Kemal Ramazan HAYKIRANDoç. Dr.Mevlevîlerin Moğollarla Son Raksı: Abid Çelebi Devrinde Mevlevî-Moğol İlişkilerine Bir Bakış
Rauf Kahraman ÜRKMEZDr. Öğr. Üyesiİlhanlı Dinî Siyaseti Bağlamında Barak Baba: Karizmatik Dervişlikten Diplomatik Temsile
Eyyüp YILMAZDr. Öğr. ÜyesiMenkıbevî Anlatılarda Mistik Direnç Biçimleri: Moğollar Karşısında Necmeddîn-i Kübrâ ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî
Mekhrojiddin AMONOVDr.Moğol Döneminde Kübreviye Tarikati (Şeyh Saifdidin Baharzi)
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