Bill Gates'ten dünyayı tedirgin eden yapay zeka sözleri: Hükümetler hazırlıksız

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, yapay zekanın toplumda oluşturacağı büyük değişimlere hiçbir hükümetin yeterince hazır olmadığını söyledi. İş kayıplarından güvenlik risklerine kadar birçok konuda uyarıda bulunan Gates, yapay zekanın doğru yönetilmesi halinde özellikle sağlık ve eğitim alanlarında yoksul ülkelere önemli katkılar sağlayabileceğini belirtti.

Yapay zekanın hızla gelişmesi, dünya genelinde iş gücü ve güvenlik başta olmak üzere çeşitli alanlarda endişelere yol açarken, Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'ten dikkat çeken bir uyarı geldi. Gates, hükümetlerin yapay zekanın ortaya çıkarabileceği riskleri değerlendirme ve bu değişime hazırlanma konusunda geride kaldığını ifade etti.

“HÜKÜMETLER YETERİNCE HAZIR DEĞİL”

Reuters'a konuşan Gates, "Bence hiçbir hükümet bu konuda olması gerektiği kadar derinlemesine bir çalışma yürütmüyor" dedi. Yapay zekanın iş kayıplarına yol açabileceğini, saldırılar konusunda yeni riskler oluşturabileceğini ve insanların yapay zeka destekli arkadaşlara bağımlı hale gelebileceğini belirten Gates, hükümetlerin bu sorunlara karşı ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Bill Gatesten dünyayı tedirgin eden yapay zeka sözleri: Hükümetler hazırlıksız

“YOKSUL KESİMLERE BÜYÜK FAYDA SAĞLAYABİLİR”

Gates, endişelerine rağmen yapay zekanın doğru şekilde yönetilmesi ve teknolojinin herkes tarafından erişilebilir hale getirilmesi durumunda dünyanın en yoksul kesimlerine büyük fayda sağlayabileceğini vurguladı. Kendi adını taşıyan vakıf da yapay zekaya erişimi genişletmek amacıyla önümüzdeki iki yıl içinde en az 1 milyar dolar harcamayı planlıyor.

YENİ İLAÇ VE AŞILARDAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA…

Söz konusu kaynakların eğitim, sağlık ve tarım alanlarında kullanılacağı belirtilirken, yapay zekanın farklı dillerde çalışmasını sağlayacak veri altyapılarının geliştirilmesine de destek verilmesi hedefleniyor. Gates, özellikle sağlık alanındaki potansiyele dikkat çekerek yapay zekanın sağlık çalışanlarını desteklemekten yeni ilaç ve aşıların geliştirilmesine kadar çok geniş bir kullanım alanı sunabileceğini söyledi.

Bill Gatesten dünyayı tedirgin eden yapay zeka sözleri: Hükümetler hazırlıksız

Gates, yapay zekayla ilgili endişelerini dünya liderleriyle de görüştüğünü, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibiyle bu konuyu ele aldığını belirtti. Ayrıca yıl sonuna doğru Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmeyi hedeflediğini ifade etti.

"GERİDE KALMIŞ DURUMDALAR"

Yapay zekanın gelişimini bir tür "uzaylı zekası"na benzeten Gates, ülkelerin ortaya çıkabilecek sorunları çözmek için birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. "Hükümetler bu konuda çok geride kalmış durumda" diyen Gates, tüm risklere rağmen yapay zekanın özellikle sağlık, eğitim ve yoksullukla mücadelede dünyayı olumlu yönde değiştirebilecek büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası