Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Yaşam

Su şehrinde suya büyük zam! 1 TL'den satılıyordu, şimdi fiyatı elektrik ve doğal gazı geçti

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Su şehrinde suya büyük zam! 1 TL'den satılıyordu, şimdi fiyatı elektrik ve doğal gazı geçti

Amasya'da yönetimin CHP'ye geçmesinin ardından içme suyu fiyatlarına üst üste yapılan zamlar tepkiyle karşılandı. MHP döneminde metreküpü 1 TL'den satılan su, son artışlarla 27,67 TL'ye ulaştı. Yüzde 400'ü aşan artışa tepki gösteren MHP'li meclis üyeleri ve esnaf, Akdağ'dan getirilen yerel su kaynağının metreküp fiyatının doğal gazı dahi geride bıraktığını belirterek belediye yönetimine tepki gösterdi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Belediyeyi 2019-2024 yılları arasında MHP'nin yönettiği Amasya'da içme suyu uzun süre 1 TL'den satıldı. Ayrıca Ramazan ayında ve dini bayramlarda halktan su ücreti alınmadı. 31 Mart seçimlerinde CHP'nin yönetimi devraldığında 5 TL olan su fiyatı önce 11 TL'ye, ardından 19 TL'ye yükseltildi. Son olarak suyun 1 metreküpü 27,67'ye çıktı.

"SUYA YÜZDE 400'ÜN ÜSTÜNDE ZAM GELDİ"

MHP Amasya Belediye Meclisi Üyesi Oğuz Kaan Sütoğlu, "Yaklaşık 2 yıllık süreçte suya yüzde 400'ün üstünde zam gelmiş durumda. Yazın elektrik, doğal gaz ve su fiyatları yarış içerisinde. Eskiden su fiyatları insanların gönlünü ferahlatırdı. Diğer giderlerden daha aşağı kalırdı. Ancak insanlar su fiyatının yükselmesinden aşırı derecede etkilendiler." dedi.

Su şehrinde suya büyük zam! 1 TLden satılıyordu, şimdi fiyatı elektrik ve doğal gazı geçti
Başlık ResmiSu şehrinde suya büyük zam! 1 TLden satılıyordu, şimdi fiyatı elektrik ve doğal gazı geçti

Suyun ithal edilen doğal gaza göre daha pahalı olduğuna işaret eden Sütoğlu, "1 metreküp su, 1 metreküp doğal gazdan neredeyse yüzde 50 daha pahalı. Bu su Amasya'nın öz kaynaklarından karşılanan bir ihtiyaç." diye konuştu.

Su şehrinde suya büyük zam! 1 TLden satılıyordu, şimdi fiyatı elektrik ve doğal gazı geçti
Başlık ResmiSu şehrinde suya büyük zam! 1 TLden satılıyordu, şimdi fiyatı elektrik ve doğal gazı geçti

"HAMAM MI ÇALIŞTIRIYORUZ?"

Amasya'nın MHP döneminde suyun en ucuza satıldığı il olduğunu hatırlatan esnaf Tuncay Çuhadar, "Sadece 1 TL'den satılıyordu. Ayrıca bu yıl suyumuz bol. Acaba Amasya Belediyesi'nin gelirleri mi azaldı da su fiyatlarına zam yaptılar? Su faturası, doğal gaz ve elektriğin çok önüne geçti. Eskiden böyle değildi. Gelen müşterilerimiz de su faturalarından yakınıyorlar. ‘Hamam mı çalıştırıyoruz?' diye söyleniyorlar." şeklinde konuştu.

Su şehrinde suya büyük zam! 1 TLden satılıyordu, şimdi fiyatı elektrik ve doğal gazı geçti
Başlık ResmiSu şehrinde suya büyük zam! 1 TLden satılıyordu, şimdi fiyatı elektrik ve doğal gazı geçti

"SU 20 KİLOMETRE İLERİDEKİ AKDAĞ'DAN GELİYOR"

Su fiyatından yakınan esnaf Mehmet Demir ise "Elektrik ve doğal gazdan daha düşük gelmesi beklenen su faturası çok yüksek. Sebebini de anlamak mümkün değil. Çünkü su 20 kilometre ilerideki Akdağ'dan geliyor. Fiyatın bu kadar yükselmesinin bir izahı lazım." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER
Tavuk eti ve yumurta üretiminde artış
EKONOMİ

Tavuk eti ve yumurta üretiminde artış
Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Amasya
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SADECE
SADECE "TESADÜF" DEDİLER
Kurtlar Vadisi'nin senaristlerine Kozinoğlu sorusu
YERLİ BAKTERİ GELİYOR!
YERLİ BAKTERİ GELİYOR!
Göbeklitepe toprağı Türk insanına şifa olacak
TÜRKİYE'YE SKANDAL TEKLİF
TÜRKİYE'YE SKANDAL TEKLİF
Erdoğan'ın Şam’a gitme hazırlıkları planlarını bozdu!
ESNAF
ESNAF "MECBURUZ" DİYOR!
Online platformlar işletme kârına ortak
"BUNU NASIL YAPTIN?"
Dünya, Matteo Guendouzi'nin kaçırdığı golü konuşuyor
KREDİ Mİ ‘EL BİRLİĞİ’ Mİ?
KREDİ Mİ ‘EL BİRLİĞİ’ Mİ?
İşte 400 bin TL finansman için artılar ve eksiler
SU ŞEHRİNDE SUYA BÜYÜK ZAM
SU ŞEHRİNDE SUYA BÜYÜK ZAM
1 TL'den satılıyordu, şimdi fiyatı doğal gazı geçti
5 HAFTANIN DİBİNDEN DÖNDÜ!
5 HAFTANIN DİBİNDEN DÖNDÜ!
Altın yatırımcısını üzen 4 gelişme
AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE
AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE
Guardiola ve Flick’i geride bıraktı
DETAYLARI İLK KEZ ANLATTI!
DETAYLARI İLK KEZ ANLATTI!
NATO Zirvesi'nde liderlere silah hediye etmişti
İLK TEMAS KURULDU
İLK TEMAS KURULDU
Trabzonspor’da Stefano Pioli sesleri
YAVAŞ'IN BÜYÜK ÇIKMAZI
YAVAŞ'IN BÜYÜK ÇIKMAZI
Siyasi hesabı neden hâlâ belirsiz?
ABD'DEN AÇIKLAMA VAR
ABD'DEN AÇIKLAMA VAR
Hürmüz'den geçen süper tanker mayına çarptı!
"GÜZEL GELİŞMELER VAR"
Mekke Antlaşması için dikkat çeken mesaj
FENER'DE KAN KAYBI SÜRDÜ
FENER'DE KAN KAYBI SÜRDÜ
Gaziantep FK'ya takıldı, zirveyle fark 6'ya çıktı
OKULLARDA YENİ DÖNEM
OKULLARDA YENİ DÖNEM
31 bin görevli ilk kez bahçelerde görev alacak
"KADROSU YETERSİZ"
Serdar Dursun'dan gündem olacak F.Bahçe sözleri
ALTIN MI, GAYRİMENKUL MÜ?
ALTIN MI, GAYRİMENKUL MÜ?
Uzman isimden dikkat çeken analiz
ÇAĞLA ÖZ TUTUKLANDI
ÇAĞLA ÖZ TUTUKLANDI
'Vanlı Kara Haydar' soruşturmasında yeni gelişme!
"BU ŞEHRE YAKIŞMIYOR"
İsmail Kartal maç sonu isyan etti
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Ülke tarihinde bir ilk! 100 yaş üzeri nüfus 100 bini aştı
Ülke tarihinde bir ilk! 100 yaş üzeri nüfus 100 bini aştı
Kaydet
Hatay'da balkondan kaçmaya çalışan uyuşturucu taciri yakalandı
Hatay'da balkondan kaçmaya çalışan uyuşturucu taciri yakalandı
Kaydet
Araba için kredi mi ‘el birliği’ mi? İşte 400 bin TL finansman için artılar ve eksiler
Araba için kredi mi ‘el birliği’ mi? İşte 400 bin TL finansman için artılar ve eksiler
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.