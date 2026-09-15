Su şehrinde suya büyük zam! 1 TL'den satılıyordu, şimdi fiyatı elektrik ve doğal gazı geçti

Amasya'da yönetimin CHP'ye geçmesinin ardından içme suyu fiyatlarına üst üste yapılan zamlar tepkiyle karşılandı. MHP döneminde metreküpü 1 TL'den satılan su, son artışlarla 27,67 TL'ye ulaştı. Yüzde 400'ü aşan artışa tepki gösteren MHP'li meclis üyeleri ve esnaf, Akdağ'dan getirilen yerel su kaynağının metreküp fiyatının doğal gazı dahi geride bıraktığını belirterek belediye yönetimine tepki gösterdi.

Belediyeyi 2019-2024 yılları arasında MHP'nin yönettiği Amasya'da içme suyu uzun süre 1 TL'den satıldı. Ayrıca Ramazan ayında ve dini bayramlarda halktan su ücreti alınmadı. 31 Mart seçimlerinde CHP'nin yönetimi devraldığında 5 TL olan su fiyatı önce 11 TL'ye, ardından 19 TL'ye yükseltildi. Son olarak suyun 1 metreküpü 27,67'ye çıktı.

"SUYA YÜZDE 400'ÜN ÜSTÜNDE ZAM GELDİ"

MHP Amasya Belediye Meclisi Üyesi Oğuz Kaan Sütoğlu, "Yaklaşık 2 yıllık süreçte suya yüzde 400'ün üstünde zam gelmiş durumda. Yazın elektrik, doğal gaz ve su fiyatları yarış içerisinde. Eskiden su fiyatları insanların gönlünü ferahlatırdı. Diğer giderlerden daha aşağı kalırdı. Ancak insanlar su fiyatının yükselmesinden aşırı derecede etkilendiler." dedi.

Su şehrinde suya büyük zam! 1 TLden satılıyordu, şimdi fiyatı elektrik ve doğal gazı geçti

Suyun ithal edilen doğal gaza göre daha pahalı olduğuna işaret eden Sütoğlu, "1 metreküp su, 1 metreküp doğal gazdan neredeyse yüzde 50 daha pahalı. Bu su Amasya'nın öz kaynaklarından karşılanan bir ihtiyaç." diye konuştu.

Su şehrinde suya büyük zam! 1 TLden satılıyordu, şimdi fiyatı elektrik ve doğal gazı geçti

"HAMAM MI ÇALIŞTIRIYORUZ?"

Amasya'nın MHP döneminde suyun en ucuza satıldığı il olduğunu hatırlatan esnaf Tuncay Çuhadar, "Sadece 1 TL'den satılıyordu. Ayrıca bu yıl suyumuz bol. Acaba Amasya Belediyesi'nin gelirleri mi azaldı da su fiyatlarına zam yaptılar? Su faturası, doğal gaz ve elektriğin çok önüne geçti. Eskiden böyle değildi. Gelen müşterilerimiz de su faturalarından yakınıyorlar. ‘Hamam mı çalıştırıyoruz?' diye söyleniyorlar." şeklinde konuştu.

Su şehrinde suya büyük zam! 1 TLden satılıyordu, şimdi fiyatı elektrik ve doğal gazı geçti

"SU 20 KİLOMETRE İLERİDEKİ AKDAĞ'DAN GELİYOR"

Su fiyatından yakınan esnaf Mehmet Demir ise "Elektrik ve doğal gazdan daha düşük gelmesi beklenen su faturası çok yüksek. Sebebini de anlamak mümkün değil. Çünkü su 20 kilometre ilerideki Akdağ'dan geliyor. Fiyatın bu kadar yükselmesinin bir izahı lazım." ifadelerini kullandı.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Amasya Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAmasya

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